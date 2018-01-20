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Fenerbahçe - Göztepe (Maç özeti)

Süper Lig ikinci yarısının ilk haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Sarı lacivertli ekip son dakikada bulduğu golle sahdan 2 - 1'lik skorla galip ayrıldı

20 Ocak 2018, Cumartesi 21:13
Fenerbahçe - Göztepe (Maç özeti)
Fenerbahçe Süper Lig'in formda ekiplerinden Göztepe'yi ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan Karşılaşmadan ev sahibi ekip gülen taraf oldu ve puanını 36'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


MAÇ ÖZETİ 


Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Skrtel'e ve Selçuk Şahin'e sarı kart gösterdi.



90.DK: GOL! Fenerbahçe son dakikada golü buluyor. 2- 1

83.DK: Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Fernandao'nun indirdiği topa hareketlenen Roman Neustadter'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kalıyor.

76.DK: Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Göztepe savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.

66.DK: Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Leo Schwechlen kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

59.DK: Göztepe, Andre Poko'nun golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Savunmada İsmail Köybaşı ile Martin Skrtel arasındaki paslaşmada yaşanan anlaşamazlık sonrasında topu kapan Adis Jahovic bekletmeden pasını Andre Poko'ya aktarıyor. Andre Poko'nun ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel sağından uzak köşede ağlarla buluşuyor.

49.DK: Nabil Dirar'ın sağ kanattan kullandığı taç atışı ile topla buluşan Fernandao'nun, ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.

45.DK: İlk yarı sona erdi. Fenerbahçe 1 - 0 Göztepe

27.DK: Leo Schwechlen ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Volkan Demirel topu kontrol ediyor

19.DK:  Fenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe, Tayfur Bingöl ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.

14.DK: GOL! Fenerbahçe Fernandao'yla öne geçiyor. 



7.DK: Fenerbahçe takımından İsmail Köybaşı orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.

1.DK: Maç başladı! Her iki takıma da başarılar

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

Volkan Demirel - Mauricio İsla - Martin Skrtel - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Aatif - Nabil Dirar - Giuliano - Fernandao

Göztepe'nin ilk 11'i:
 
Beto - Tanju Kayhan - Kadu - Milos Kosanovic - Leo Schwechlen - Andre Castro - Halil Akbunar - Selçuk Şahin - Tayfur Bingöl - Yoan Gouffran - Adis Jahovic

Fenerbahçe'den Afrin Operasyonu paylaşımı



Fenerbahçe tribünlerinin koreografisi



FENERBAHÇE 6 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR


Kadıköy’de taraftarının da desteğini arkasına alması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın öğrencileri, evinde son 6 karşılaşmayı da kaybetmedi.


FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK


Süper Lig’in ikinci yarısını Göztepe karşılaşması ile açacak olan Sarı-Lacivertliler’i eksik oyuncular nedeniyle zorlu bir maç bekliyor. Fenerbahçe’de Vincent Jannsen, Şener Özbayraklı ve Luis Neto sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. 

 


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