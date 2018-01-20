Fenerbahçe - Göztepe (Maç özeti)



MAÇ ÖZETİ

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FENERBAHÇE 6 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Haber Merkezi

Fenerbahçe Süper Lig'in formda ekiplerinden Göztepe'yi ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan Karşılaşmadan ev sahibi ekip gülen taraf oldu ve puanını 36'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi Skrtel'e ve Selçuk Şahin'e sarı kart gösterdi.Fenerbahçe gole yaklaşıyor. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'ın ceza alanına gönderdiği ortasında, Fernandao'nun indirdiği topa hareketlenen Roman Neustadter'in arka direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kalıyor.Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Göztepe savunması topu uzaklaştırmayı başarıyor.Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Mathieu Valbuena'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Leo Schwechlen kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.Göztepe, Andre Poko'nun golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Savunmada İsmail Köybaşı ile Martin Skrtel arasındaki paslaşmada yaşanan anlaşamazlık sonrasında topu kapan Adis Jahovic bekletmeden pasını Andre Poko'ya aktarıyor. Andre Poko'nun ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Volkan Demirel sağından uzak köşede ağlarla buluşuyor.Nabil Dirar'ın sağ kanattan kullandığı taç atışı ile topla buluşan Fernandao'nun, ceza alanında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıkıyor.Leo Schwechlen ceza sahası dışından bir şut çekiyor, ancak Volkan Demirel topu kontrol ediyorFenerbahçe takımından Aatif Chahechouhe, Tayfur Bingöl ile mücadelesinde rakibine çelme takıyor ve hakem serbest vuruşa işaret ediyor.GOL!Fenerbahçe Fernandao'yla öne geçiyor.Fenerbahçe takımından İsmail Köybaşı orta yapıyor, ancak takım arkadaşı geç kalıyor ve bu ortadan yararlanamıyor.Maç başladı! Her iki takıma da başarılarVolkan Demirel - Mauricio İsla - Martin Skrtel - Roman Neustadter - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Aatif - Nabil Dirar - Giuliano - FernandaoBeto - Tanju Kayhan - Kadu - Milos Kosanovic - Leo Schwechlen - Andre Castro - Halil Akbunar - Selçuk Şahin - Tayfur Bingöl - Yoan Gouffran - Adis JahovicKadıköy’de taraftarının da desteğini arkasına alması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın öğrencileri, evinde son 6 karşılaşmayı da kaybetmedi.Süper Lig’in ikinci yarısını Göztepe karşılaşması ile açacak olan Sarı-Lacivertliler’i eksik oyuncular nedeniyle zorlu bir maç bekliyor. Fenerbahçe’de Vincent Jannsen, Şener Özbayraklı ve Luis Neto sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.