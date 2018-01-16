Fenerbahçe, Gustavo Scarpa'yı transfer ediyor

BREZİLYA BASINI DUYURDU

Erdinç Şahin

'ın raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyenbombayı patlattı,basını da sıcak gelişmeyi doğruladı.Sarı-Lacivertliler,sözleşmesini feshedenyıldızın menajeriyle temasa geçerek teklifini iletti. Bonservis bedeli ödemeyecek olandaha önce de kadrosuna katmak istediği 24 yaşındakitransferinde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.Brezilya basınından'ninişini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Scarpa'nın transferi içindevreye girdi.Her iki oyuncu da başarılı orta sahaya kulüp hakkında olumlu referanslar verdi. Josef ve Giuliano ile konuşan Scarpa'nın, Sarı-Lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.