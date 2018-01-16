Fenerbahçe, Gustavo Scarpa'yı transfer ediyor

Aykut Kocaman
'ın raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe
bombayı patlattı, Brezilya
basını da sıcak gelişmeyi doğruladı.
Sarı-Lacivertliler, Fluminense'yle
sözleşmesini fesheden Brezilyalı
yıldızın menajeriyle temasa geçerek teklifini iletti. Bonservis bedeli ödemeyecek olan Kanarya,
daha önce de kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki Gustavo Scarpa'nın
transferinde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor.
BREZİLYA BASINI DUYURDU
Brezilya basınından Globe Esporte de Fenerbahçe
'nin Scarpa
işini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Scarpa'nın transferi için Fenerbahçe'nin Brezilyalıları Josef ve Giuliano
devreye girdi.
Her iki oyuncu da başarılı orta sahaya kulüp hakkında olumlu referanslar verdi. Josef ve Giuliano ile konuşan Scarpa'nın, Sarı-Lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Erdinç Şahin