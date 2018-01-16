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Fenerbahçe, Gustavo Scarpa'yı transfer ediyor

Fluminense ile sözleşmesini fesheden Gustavo Scarpa Fenerbahçe'ye imza atacak.

Fenerbahçe, Gustavo Scarpa'yı transfer ediyor
Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe bombayı patlattı, Brezilya basını da sıcak gelişmeyi doğruladı.

Sarı-Lacivertliler, Fluminense'yle sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızın menajeriyle temasa geçerek teklifini iletti. Bonservis bedeli ödemeyecek olan Kanarya, daha önce de kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki Gustavo Scarpa'nın transferinde bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. 
 

BREZİLYA BASINI DUYURDU


Brezilya basınından Globe Esporte de Fenerbahçe'nin Scarpa işini bitirmek üzere olduğunu yazdı. Öte yandan Scarpa'nın transferi için Fenerbahçe'nin Brezilyalıları Josef ve Giuliano devreye girdi.

Her iki oyuncu da başarılı orta sahaya kulüp hakkında olumlu referanslar verdi. Josef ve Giuliano ile konuşan Scarpa'nın, Sarı-Lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.


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