Fenerbahçe için transferde kader günü

Fenerbahçe’nin 10 yıllık Şampiyonlar Ligi özleminin önündeki ilk engel Benfica. Sarı-Lacivertliler, Portekizli rakibiyle önce 7 Ağustos’ta deplasmanda, ardından 14 Ağustos’ta Kadıköy’de kozlarını paylaşacak.

Bu iki maç için UEFA’ya kadro bu gece bildirilecek. Şu ana kadar tek yabancı transfer Andre Ayew oldu. Ayrıca Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu kadroya katıldı.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Halen bir golcü açığı bulunan ve stopere de takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler’de Comolli’nin önünde kısa bir süre kaldı. Forvet için İslam Slimani ve Divock Origi’nin adı geçiyor. Stoper adayları ise Diego Reyes ile Kurt Zouma. Comolli, kalan kısa sürede bu isimlerden birini yetiştirmek için elinden geleni yapıyor. Fransız sportif direktörün bunu başarması kolay değil ancak taraftar umutlu bir şekilde bekleyişini sürdürüyor.

COCU HAZIRLIKLI

Ayew transferiyle yüzü gülen Cocu ise bir süredir, yeni gelecek oyuncu yokmuş gibi planlarını yapıyor. Fenerbahçe eğer Benfica’yı eleyerek Play-Off turuna adını yazdırabilirse, UEFA’ya bir dahaki liste 16 Ağustos tarihinde verilecek ve ilk listeden iki değişiklik yapılabilecek.