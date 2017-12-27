Fenerbahçe - İstanbulspor (Maç özeti)

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EN GOLCÜ GIULIANO

Haber Merkezi

GOL! Fenerbahçe Soldado'yla golü buluyor. İspanyol oyuncu kendisinin iki takımının da ikinci golünü atıyor.Giuliano'nun pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım bekletmeden kaleyi düşünüyor. Savunmaya çarpan top yükseklik kazanıyor ve altıpas sağ çaprazına doğru yöneliyor. Bu noktaya hareketlenen Roberto Soldado vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.GOL! Fenerbahçe Soldado'yla 1 - 0 öne geçiyorCeza yayı gerisinde topla buluşan Giuliano havadan pasını savunma arkasına sarkan arkadaşo Roberto Soldado'ya gönderiyor. Golcü oyuncu bu topa hareketleniyor ve altıpas sol çaprazı çizgisine kayarak vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.Sağ kanatta topla buluşan Giuliano pasını ceza sahasına doğru göndermek istiyor. Savunmadan seken top ceza yayı sağ tarafında Şener Özbayraklı'nın önünde kalıyor. Şener bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.Topla birlikte ceza yayı sağ tarafına sokulan Mathieu Valbuena ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Bu noktaya hareketlenen Giuliano kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Okan Koçuk sol köşeye uzanarak bu topu çıkartmayı başarıyor.Sağ kanatta son çizgide rakibinden topu çalan Samed Karakoç bekletmeden ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktada bulunan Alper Potuk kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Okan Koçuk bu topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başarıyor.Sol kanattan gelişen atakta Fernandao ceza sahasına giriyor ve ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Savunmanın kafa ile karşıladığı top penaltı noktası gerisinde Alper Potuk'un önünde kalıyor. Alper'in ilk şutu savunmadan sekerek tekar önünde kalıyor. İkinci kez topla buluşan tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yapıyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Hasan Ali Kaldırım takım arkadaşı Fernandao ile duvar pası yaparak ceza sahası içi sol çaprazında tekrar topla buluşuyor. Hasan Ali penaltı noktasına hareketlenen arkadaşı Alper Potuk'a pasını atmak istiyor ancak savunma son anda araya giriyor.Mehmet Zeki Çelik'in pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Halil Çolak son çizgiye inerek doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Carlos Kameni bu topu çıkartmayı başarıyor.Maç başladı! Her iki takıma da başarılarKameni, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Samed, Valbuena, Alper Potuk, FernandaoOkan, Yalçın, Onur Kolay, Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan, Wellington, Kubilay, Mehmet Zeki, Halil, İbrahim YılmazSezonun ilk yarısında rakip fileleri 34 kez havalandıran Fenerbahçe'de en golcü isim olarak da Giuliano ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısında 12 futbolcu gol sevinci yaşadı.Bu futbolcular, ağları 33 kez havalandırırken, Gençlerbirliği maçında Halil İbrahim Pehlivan topu kendi kalesine gönderdi. Takımın en fazla süre alanı olan Giuliano, rakip fileleri 8 kez havalandırarak, sarı-lacivertli ekibin bu sezon ligde en skorer ismi olarak dikkati çekti. Brezilyalı futbolcuyu 5 golle Mathieu Valbuena ile üçer gollü Roberto Soldado ve Ozan Tufan takip etti.Fenerbahçe'de hücum oyuncularından 3 gollü Roberto Soldado, 2 golü bulunan Vincent Janssen ile ilk yarıda gol sevinci yaşayamayan Jose Fernandao ve Aatıf Chahechouhe ile sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Robin van Persie beklentileri karşılayamadı.