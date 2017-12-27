Süper Lig
'de ilk devreyi Konyaspor
karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe
, ara vermeden kupa sınavına çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip TFF 1. Lig'de ilk devreyi 10. sırada tamamlayan İstanbulspor
karşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.
Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
27 Aralık Çarşamba
günü Ülker Stadı
'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da
başlayacak. Karşılaşma ATV
ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sarı-Lacivertli ekip 5. turdan dahil olduğu kupada Adana Demirspor'
u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü turda Diyarbekirspor
'u, dördüncü turda Afjet Afyonspor
'u, beşinci turda ise Kardemir Karabükspor
'u mağlup ederek son 16 turunda Fenerbahçe
'nin rakibi oldu.
Fenerbahçe ile İstanbulspor
arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak’ta yapılacak.
FENERBAHÇE'DE KUPA MESAİSİ
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba
günü sahasında İstanbulspor
ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.
Sarı-Lacivertlilerin, İstanbulspor
maçı hazırlıklarını Salı günü yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.
Erdinç Şahin