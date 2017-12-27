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Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Konyaspor beraberliği ile ligde ilk devreyi tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de ilk devreyi Konyaspor karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara vermeden kupa sınavına çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip TFF 1. Lig'de ilk devreyi 10. sırada tamamlayan İstanbulspor karşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.
 

Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?


27 Aralık Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. 

Sarı-Lacivertli ekip 5. turdan dahil olduğu kupada Adana Demirspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü turda Diyarbekirspor'u, dördüncü turda Afjet Afyonspor'u, beşinci turda ise Kardemir Karabükspor'u mağlup ederek son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu. 

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak’ta yapılacak.
 

FENERBAHÇE'DE KUPA MESAİSİ


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.

Sarı-Lacivertlilerin, İstanbulspor maçı hazırlıklarını Salı günü yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.
 
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