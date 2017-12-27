Fenerbahçe-İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE'DE KUPA MESAİSİ

Erdinç Şahin

'de ilk devreyikarşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası üçüncü sırada tamamlayan, ara vermeden kupa sınavına çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip TFF 1. Lig'de ilk devreyi 10. sırada tamamlayankarşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.günü'nda oynanacak karşılaşmabaşlayacak. Karşılaşmaekranlarından canlı yayınlanacak.Sarı-Lacivertli ekip 5. turdan dahil olduğu kupadau eleyerek son 16 turuna yükseldi.İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü turda'u, dördüncü turda'u, beşinci turda ise'u mağlup ederek son 16 turunda'nin rakibi oldu.arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak’ta yapılacak.günü sahasındaile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.yönetiminde’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.Sarı-Lacivertlilerin,maçı hazırlıklarını Salı günü yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.