Fenerbahçe istedi! Onlar kaptı

Erdinç Şahin

Sol bek için adı en çok geçen isimlerden biriydi. Ancak kontenjanın dolu olması ve farklı bölgeler için de arayışların başlaması nedeniyle teklif yapılamadı. Alman ekibi Schalke devreye girdi ve geçtiğimiz sezon olduğu gibi Ganalı’yı bir kez daha kiraladı.Rahman Baba’daki senaryo nedeniyle Chelsea’nin bir diğer sol beki için de Sarı-Lacivertliler girişimde bulunamadı. Kenedy, “Goal filmini izlediğim için hakkında bir şeyler biliyorum” dediği Newcastle’a sezon sonuna kadar imza attı.Liverpool’un yıldızı, Aykut Kocaman’ın en çok istediği isimlerden biriydi. Ayrıca İtalyan devi İnter ile İspanyol ekibi Sevilla da teklif yaptı. Ancak Sturridge’ın yeni adresi, Premier Lig’in son sırasında bulunan West Bromwich oldu.Brezilyalı yıldız 1 yıldır Fenerbahçe’nin gündemindeydi. Sarı-Lacivertliler, Lucas Lima için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Birçok talibi olan başarılı orta saha oyuncusu, tercihini Palmeiras’tan yana kullanarak ülkesinde kaldı.