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Fenerbahçe istedi! Onlar kaptı

Fenerbahçe ara transfer döneminin en sessiz takımı olarak dikkat çekti ve listesindeki isimleri tek tek kaptırdı.

Fenerbahçe istedi! Onlar kaptı
Rahman Baba Schalke’ye döndü

Sol bek için adı en çok geçen isimlerden biriydi. Ancak kontenjanın dolu olması ve farklı bölgeler için de arayışların başlaması nedeniyle teklif yapılamadı. Alman ekibi Schalke devreye girdi ve geçtiğimiz sezon olduğu gibi Ganalı’yı bir kez daha kiraladı.

Sambacı Kenedy Newcastle’ı seçti

Rahman Baba’daki senaryo nedeniyle Chelsea’nin bir diğer sol beki için de Sarı-Lacivertliler girişimde bulunamadı. Kenedy, “Goal filmini izlediğim için hakkında bir şeyler biliyorum” dediği Newcastle’a sezon sonuna kadar imza attı.

West Bromwich’ten Sturridge çalımı

Liverpool’un yıldızı, Aykut Kocaman’ın en çok istediği isimlerden biriydi. Ayrıca İtalyan devi İnter ile İspanyol ekibi Sevilla da teklif yaptı. Ancak Sturridge’ın yeni adresi, Premier Lig’in son sırasında bulunan West Bromwich oldu.

Lima’nın adresi Palmeiras

Brezilyalı yıldız 1 yıldır Fenerbahçe’nin gündemindeydi. Sarı-Lacivertliler, Lucas Lima için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Birçok talibi olan başarılı orta saha oyuncusu, tercihini Palmeiras’tan yana kullanarak ülkesinde kaldı.
 


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