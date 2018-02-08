Fenerbahçe Janssen'i defterden sildi!

SOLDADO’NUN DURUMU DA ÖNEMLİ

Erdinç Şahin

Sezon başındadan kiralanangolcü, skor üretimi bakımından istenen düzeye ulaşamasa da mücadelesi ve hırsıylateknik ekibinden ve yönetiminden tam puan almıştı.Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda dabonservisiyle transfer etmek için plan yapıyordu. Ancak genç golcünün yaşadığı sakatlık problemi bütün hesapları altüst etti.Müzmin sakatlığı bulunan’yi transfer edip, sonra kurtulmak için akla karayı seçen yönetim, bu gelişmeler sonucunda’e ilişkin planları rafa kaldırdı.Sol ayak kemiğinde ödem oluşan ve bu ödemin hassas bir noktada, sinirlerle temas etmesi oyuncunun his kaybı yaşamasına neden oluyor.Bu nedenle geri çekilmesi beklenen ödemde bir düzelme olmaması, sağlık ekibini de kara kara düşündürüyor. Nisan ayının sonuna kadar ancak sahalara dönebileceği hesaplanan Hollandalı yıldız’den artık hayır beklemeyen yönetim, yeni arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda takımın elde edeceği dereceye göre bu bölgeye takviye yapacak.Soldado’nun göstereceği performans da teknik ekibin bu konudaki planlarında önemli rol oynayacak.