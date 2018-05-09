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Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi

09 Mayıs 2018, Çarşamba 18:55
Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da
Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ


Uçakla Diyarbakır Havalimanı'na gelen kafile için takım otobüsünün geçeceği güzergahta yoğun güvenlik önlemleri alındı.



Merkez Kayapınar ilçesinde konaklayacağı otele gelen takım otobüsü taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.

KUPA MAÇI NE ZAMAN?


Otele geçen kafile yarın akşam 20.30’da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maçı beklemeye başladı. 

DİYARBAKIR (İHA)

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