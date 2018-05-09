Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Kupası: Fenerbahçe Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Mehmet Nuri Turan

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi.Uçakla Diyarbakır Havalimanı'na gelen kafile için takım otobüsünün geçeceği güzergahta yoğun güvenlik önlemleri alındı.Merkez Kayapınar ilçesinde konaklayacağı otele gelen takım otobüsü taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı.Otele geçen kafile yarın akşam 20.30’da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maçı beklemeye başladı.DİYARBAKIR (İHA)