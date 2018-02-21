Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!

ACELE ETMEYECEK

Erdinç Şahin

derbisine nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Rekabetin en yüksek olduğu bölge ise kanatlar. Daha önce Aatif ile Valbuena arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. Son Aytemiz Alanya mücadelesinde yedek bekleyen Nabil Dirar da kendini bir anda forma savaşının ortasında buldu. Üstelikyokluğundavesergiledikleri başarılı performansla göz doldurdu. Fenerbahçe sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı., 11’ini belirlerken en büyük sıkıntıyı kenar oyuncularında yaşayacak. Deneyimli teknik adam yapacağı seçimle; Valbuena’nın hücum gücüne olan katkısından, Aatif’ın savunmaya yaptığı yardımdan ya da Dirar’ın mücadeleci ruhundan mahrum kalacak! Kocaman, kararını vermek için aceleci davranmayıp, öğrencilerinin antrenmanlarda sergileyecekleri performansları bekleyecek.