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Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!

Valbuena-Aatif arasındaki forma savaşına son maçta Dirar da dahil oldu. Kanatlardaki rekabet tavan yaptı. Derbi öncesi Kocaman’ı zor bir karar bekliyor.

Fenerbahçe kanatlarında müthiş rekabet!
Fenerbahçe’nin Beşiktaş derbisine nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu. Rekabetin en yüksek olduğu bölge ise kanatlar. Daha önce Aatif ile Valbuena arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. Son Aytemiz Alanya mücadelesinde yedek bekleyen Nabil Dirar da kendini bir anda forma savaşının ortasında buldu. Üstelik Dirar’ın yokluğunda Aatif ve Valbuena sergiledikleri başarılı performansla göz doldurdu. Fenerbahçe sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
 

ACELE ETMEYECEK


Aykut Kocaman, 11’ini belirlerken en büyük sıkıntıyı kenar oyuncularında yaşayacak. Deneyimli teknik adam yapacağı seçimle; Valbuena’nın hücum gücüne olan katkısından, Aatif’ın savunmaya yaptığı yardımdan ya da Dirar’ın mücadeleci ruhundan mahrum kalacak! Kocaman, kararını vermek için aceleci davranmayıp, öğrencilerinin antrenmanlarda sergileyecekleri performansları bekleyecek.


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