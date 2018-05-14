Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Karabükspor'un konuğu oluyor. Kanaryalar ne yapıp ne edip bu maçtan farklı skorla ayrılmak zorunda... Yoksa şampiyonluk umudunu kaybedecek. Öte yandan Karabükspor'un ise ligde hiçbir iddiası kalmamakla birlikte küme düşmesi de haftalar önce garantilenmişti.





KARABÜKSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?





Karabükspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.





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Muhtemel 11'ler...





Karabükspor: Rybka, Hakan, Kravchenko, Tayyib, Bliznichenko, Osman, Murat, Cem, Kage, Ibanez, Ergin





Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, M.Topal, Josef, Giuliano (Valbuena), Fernandao, Soldado









Fener'de son dakika





Sarı-Lacivertliler’de son 3 maçta forma giyemeyen Dirar’ın 11’de olması bekleniyor. Akhisar finalinde son anda kadrodan çıkartılan Mehmet Ekici de oynayabilecek durumda. Fenerbahçe’de eksik bulunmuyor. Ancak Skrtel, Mehmet Topal, İsmail, Dirar ve Soldado, kart görmeleri halinde son hafta Konya önünde görev yapamayacak.





Karabük'te son dakika





Aylardır ligin dibinden kurtulamayan ve haftalar öncesinden düşmesi kesinleşen ev sahibi ekipte önemli eksikler bulunuyor. Stoper Ferhat Görgülü, sol kanat oyuncusu Adam Stahl ve forvet Marius Alexe, sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Orta saha oyuncuları Alican Karadağ ve Hamidou Traore de cezalı.





Ziraat Türkiye Kupası finalinde hafta içinde Teleset Mobilya Akhisarspor’a 3-2 yenilerek kupayı rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, 33. hafta maçında Karabük’te puan kaybetmesi durumunda ise şampiyonluk şansını yitirecek.





Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor 20. randevuda





Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig’de 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 19 maçtan 14’ünü Fenerbahçe, 4’ünü Kardemir Karabükspor kazandı, bir müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe’nin 41 golüne, Kardemir Karabükspor 19 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan müsabakada Fenerbahçe 2-0 galip geldi.





Karabük’teki maçlar





Fenerbahçe ile Kardemir Karabükspor arasında Karabük’te yapılan 9 lig maçında sarı-lacivertliler 5, ev sahibi ekip 3 galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti. Karabük’te Fenerbahçe 13, kırmızı-mavililer 11 gol attı.





Farklı skorlu galibiyetler





Taraflar arasında geride kalan 19 lig maçında Fenerbahçe en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da 5-0’lık sonuçla elde etti. Kardemir Karabükspor ise 2012-2013 sezonunda Kadıköy’deki maçı 3-1 kazandı.