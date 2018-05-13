Fenerbahçe, Karabükspor maçına hazır

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, saat 15.00’te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

TAKTİKSEL ÇALIŞMALARLA ANTRENMAN TAMAMLANDI

Pas çalışmalarıyla süren antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde karayoluyla Karabük’e hareket edecek.





DHA