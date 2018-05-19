Fenerbahçe-Konyaspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşılaştı. Mucizevi bir şekilde de olsa şampiyonluk şansı olan Sarı Lacivertliler maçı 3-2 kazandı. Ancak Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenince Fenerbahçe ligi 2. bitirdi.

Fenerbahçe 2017-2018 sezonunu 72 puanla tamamladı. Konyaspor ise 36 puanla sezonu bitirdi.

KONYA ÇOK HIZLI BAŞLADI

Maçın 4. dakikasında Konyaspor karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Fenerbahçe'nin gol aradığı anda yapılan kritik pas hatasını Konya ekibi hızlı atağa dönüştürdü. Ceza sahası içerisine hızlı giren Fofana şık bir çalımla Neustadter'i geçti. Ancak kaleci Volkan Demirel zamanında çıkarak topu çıkarmayı başardı.

VOLKAN GEÇİT VERMEDİ

Mücadelenin 9. dakikasında Konyaspor baskılı bir şekilde Fenerbahçe yarı sahasında pas yapmasını engelledi. Fenerbahçe geri pas yaparken uzun süredir forma giyemeyen ve Skrtel'in yokluğunda yeniden 11'e dönen Portekizli savunmacı geriye pas attı. Ancak pas kısa düşünce Kasımpaşalı futbolcu araya girdi ve Volkan Demirel yine takımı adına önemli bir kuartarışa imza attı.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Fenerbahçe ilk kez organize bir şekilde geldi. Sol kanattan sağa kanada geçen Valbuena'nın ortasında topa yükselen isim Fernandao oldu. Brezilyalı golcünün kafa vuruşu kaleci Carlgren'de kaldı.

FENERBAHÇE TEHLİKELİ GELDİ

16. dakikada Fenerbahçe yine sağ kanattan geldi. Bu kez ortayı açan isim Şener Özbayraklı oldu. İçeride kafa vuruşunu yapan yine Fernandao oldu. Brezilyalı'nın kafa vuruşunu yine kaleci Carlgren kornere çelmeyi başardı. Kazanılan korner vuruşunda Valbuena içeriye ortaladı. Top sekerek Josef de Souza'ya geldi. Brezilyalı orta sahanın röveşata denemesi aut ile sonuçlandı.

23'te Fenerbahçe, Konyaspor savunmasını hızlı bir şekilde geçti. Alper Potuk sol kanatta bulunan Valbuena'yı buldu. Fransız futbolcunun sol çarprazdan şutu kalenin yan tarafından auta çıktı.

JAHOVİC SAVUNMAYI ZORLADI

26. dakikada Konyaspor bir kez daha gole yaklaşan ekip oldu. Sağ kanattan Skubic ortaladı, ceza sahası içerisinde topa dokunan Jahovic'in şutunu başarılı file bekçisi Volkan Demirel yine kurtarmayı başardı.

Fernandao bu kez atmayı başardı

Maçta dakikalar 28'i gösterdiğinde Fenerbahçe skordaki dengeyi değiştirmeyi başardı. Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında Soldado'nun indirdiği topta Fernandao topu şık bir vuruşla ağlara göndermeyi başardı. Brezilyalı'nın golü ile Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Golcü futbolcu maçın başından itibaren Fenerbahçe'nin en istekli ismi olarak dikkat çekiyordu.

Selim Ay topu kendi ağlarına gönderdi

34'te Fenerbahçe skoru 2-0 yapan golü kaydetmeyi başardı. Sarı Lacivertliler, kanatlardan yüklenirken Şener Özbayraklı ortaladı. Konyaspor'da tecrübeli savunmacı Selim Ay topu kendi ağlarına göndererek şanssız bir an yaşandı.

MEHMET TOPAK GOLE YAKLAŞTI

37. dakikada Fenerbahçe'de kazanılan korneri Valbuena kullandı. Ceza sahası içerisinde Mehmet Topal topu kaleye göndermek istedi. Ancak Konyaspor kalecisinden başarılı bir kurtarış daha geldi.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Konyaspor 2. yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Vedat Bora yerine oyuna dahil olan isim Dani Milosevic oldu.

47. dakikada Konyaspor'da Jahovic, Fenerbahçe ceza sahasına girdi. Golcü futbolcu Neto ile girdiği ikili pozisyonda yerde kaldı. Konyaspor cephesi penaltı bekledi ama hakem pozisyonu inandırıcı bulmayınca devam kararı verdi.

56. dakikada Konyaspor'da Bourabia kaleyi karşısına aldı. Ceza sahasına girmeden sert vurdu. Defanstan seken top kornere çıktı.

Mücadelede dakikalar 58'i gösterdiğinde Fenerbahçe 2. yarıdaki en tehlikeli pozisyonunu buldu. Valbuena sol kanattan getirdi. Ceza sahasına çevirdi. Soldado plase şutla şansını denedi. Ancak İspanyol golcünün şutunu kaleci çıkarmayı başardı.

61. dakikada maçın ilk sarı kartı Ali Turan'a çıktı. Tecrübeli futbolcu Fernandao'ya yaptığı hareket nedeniyle kartla cezalandırıldı.

SOLDADO ATTI

64. dakikada Fenerbahçe Fernandao ile penaltı kazandı. Şık bir çalımla Brezilyalı yıldız ceza sahası içerisine girdi. Selim Ay'ın arkasından yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Soldado skoru 3-0'a getirdi.

68'de Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Fernandao yerine oyuna giren isim Mehmet Ekici oldu.

JENERİKLİK GOL

70. dakikada Fofana Konyaspor adına farkı 2'ye indiren golü kaydetti. Fildişi'li futbolcu sol kanattan Fenerbahçe savunmasını aştı ve ceza sahasına girdi. Fofana'nın güzel plasesi sonrası maçta skor 3-1'e geldi.

Bu kez Jahovic sahneye çıktı

73. dakikada Konyaspor bir gol daha buldu ve Jahovic skoru 3-2'ye getiren golü kaydetti. Golcü futbolcu, sağ kanattan Eren Albayrak'ın açtığı ortada ceza sahası içerisine gelen topu iyi takip etti ve topa dokunarak filelerle buluşturmayı başardı.

Maçta dakikalar 79'u gösterdiğinde hem Fenerbahçe hem de Konyaspor oyuncu değişiliği gerçekleştirdi. Ömer Ali Şahiner yerine Orkan Çınar, Soldado yerine de Vincent Janssen oyuna dahil olan isim oldu.

Mehmet Ekici'den sert şut

85'te bu kez gole yaklaşan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı Lacivertliler'de Valbuena sol kanattan ceza sahası dışına çıkarttı. Oyuna sonradan giren Mehmet Ekici, sert vurdu. Ancak kaleci başarılı bir şekilde pozisyonu önlemeyi başardı.

86'da Konyaspor'da Fofana çıktı. Yeirne Yatabare giren isim oldu.

Mücadele 3-2'lik skorla Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe bu sezon ligi 2. sırada tamamlayarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynayacak.