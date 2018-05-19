Süper Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun sonuna geldik. Bu akşam ligin şampiyonu belli oluyor. Fenerbahçe, Konyaspor karşısında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndan mutlaka galip ayrılması gerekiyor. Taraftarlar heyecanlı bir şekilde maçın başlamasını beklerken sarı-lacivertli ekibin şampiyon olabilmesi içinse Galatasaray'ın Göztepe karşısında mağlup olması Medipol Başakşehir ise puan kaybetmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Guiliano, Soldado, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Milisovic, Volkan Şen, Eto'o

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MAÇTAN NOTLAR

Ligde en son 10 hafta önce Akhisar Belediyespor'a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı.

Sarı-lacivertliler, sahasında Atiker Konyaspor'u mağlup ederek, Galatasaray'ın deplasmanda Göztepe'ye yenilmesini ve Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya 69 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere neticelenmişti. Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.