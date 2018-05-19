Süper Toto Süper Lig'de bu akşam şampiyonun kim olduğu belli oluyor. Şampiyonluğa oynayan tüm takımların karşılaşmaları bu akşam aynı saatte oynanacak. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, küme düşmekten son anda kurtulan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kanaryalar mutlak galip gelmek zorunda... Fakat bir detay daha var ki, Başakşehir'in puan kaybetmesi Galatasaray'ın yenilgi alması gerekiyor Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için...

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Aatıf, Guiliano, Soldado, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Selim, Eren, Moke, Jonsson, Fofana, Milisovic, Volkan Şen, Eto'o

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligde en son 10 hafta önce Akhisar Belediyespor’a mağlup olan ve ardından oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Sarı-lacivertliler, sahasında Atiker Konyaspor’u mağlup ederek, Galatasaray’ın deplasmanda Göztepe’ye yenilmesini ve Medipol Başakşehir’in Kasımpaşa karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, son haftaya 69 puanla 2. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere neticelenmişti. Sarı-lacivertlilerde önemli karşılaşma öncesinde Nabil Dirar ve Martin Skrtel sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Konyaspor 34. maça çıkıyor

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de 34. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 33 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 27 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Konyaspor, rakibi karşısındaki 4 galibiyetinden 2’sini son 4 randevuda elde etti.

Fenerbahçe’nin toplam 92 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 37 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul’da daha önce 16 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 15 maçı kazandı, sadece geçen sezon 3-2’lik skorla mağlup oldu. İstanbul’da Fenerbahçe 49 gol attı, kalesinde 14 gol gördü.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2’lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor’a 5 maçta 5, 8 maçta da 4 gol attı.







