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Fenerbahçe - Kukesi (Maç özeti)

Fenerbahçe ile Arnavutluk ekibi Kukesi Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi Aykut Kocaman kadro tercihini özellikle şans bulmayan ve genç oyunculardan yana kullandı. Kukesi, Bakaj ve İdrizi'nin attığı gollerle, 2. yarıda Fenerbahçe Giuliano ve Fernandao'nun golleriyle maç 2 - 2'lik sonuçla berabere tamamlandı

13 Ocak 2018, Cumartesi 22:09
Fenerbahçe - Kukesi (Maç özeti)
Fenerbahçe, Arnavut ekibi, Kukesi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Aykut Kocaman, kadro tercihini yedek ağırlıklı ve genç oyuncunlardan yapan Sarı-Lacivertli kafile, karşılaşmanın hemen ardından İstanbul’a dönecek ve Salı günü İstanbulspor ile oynayacağı kupa rövanşının hazırlıklarını Samandıra’da sürdürecek. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Hollandalı golcü Robin van Persie Antalya maçı kadrosuna alınmadı. 


MAÇTA GERGİNLİK


Fenerbahçe ile Kukesi maçında, sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı!

İşte o anlar:



Karşılaşma başladı.

28. dakikada Elis Bakaj, Kukesi'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kukesi, Idrizi'nin attığı golle Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada ilk yarı, Kukesi'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısı başladı

48. dakikada ceza sahası içerisinde Fernandao'ya yapılan faul sonrası, Giuliano penaltı vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe farkı 1'e indirdi.

90.dakikada Fenerbahçe penaltıdan Fernandao'yla golü buldu ve maç 2 - 2'lik sonuçla tamamlandı 

 
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