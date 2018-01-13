Fenerbahçe - Kukesi (Maç özeti)



MAÇTA GERGİNLİK

İşte o anlar:

Haber Merkezi

Arnavut ekibi, Kukesi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor., kadro tercihini yedek ağırlıklı ve genç oyuncunlardan yapan Sarı-Lacivertli kafile, karşılaşmanın hemen ardından İstanbul’a dönecek ve Salı günü İstanbulspor ile oynayacağı kupa rövanşının hazırlıklarını Samandıra’da sürdürecek. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Hollandalı golcü Robin van Persie Antalya maçı kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe ile Kukesi maçında, sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı!28. dakikada Elis Bakaj, Kukesi'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Kukesi, Idrizi'nin attığı golle Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkardı.Karşılaşmada ilk yarı, Kukesi'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçın 2. yarısı başladı48. dakikada ceza sahası içerisinde Fernandao'ya yapılan faul sonrası, Giuliano penaltı vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe farkı 1'e indirdi.90.dakikada Fenerbahçe penaltıdan Fernandao'yla golü buldu ve maç 2 - 2'lik sonuçla tamamlandı