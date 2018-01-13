Fenerbahçe - Kukesi (Maç özeti)

Fenerbahçe,
Arnavut ekibi, Kukesi ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Aykut Kocaman
, kadro tercihini yedek ağırlıklı ve genç oyuncunlardan yapan Sarı-Lacivertli kafile, karşılaşmanın hemen ardından İstanbul’a dönecek ve Salı günü İstanbulspor ile oynayacağı kupa rövanşının hazırlıklarını Samandıra’da sürdürecek. Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Hollandalı golcü Robin van Persie Antalya maçı kadrosuna alınmadı.
MAÇTA GERGİNLİK
Fenerbahçe ile Kukesi maçında, sarı lacivertli ekibin 2. penaltıyı kazanması sonrası hem saha içinde hem de kulübede gerginlik yaşandı!
İşte o anlar:
Karşılaşma başladı.
28. dakikada Elis Bakaj, Kukesi'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Kukesi, Idrizi'nin attığı golle Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkardı.
Karşılaşmada ilk yarı, Kukesi'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın 2. yarısı başladı
48. dakikada ceza sahası içerisinde Fernandao'ya yapılan faul sonrası, Giuliano penaltı vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe farkı 1'e indirdi.
90.dakikada Fenerbahçe penaltıdan Fernandao'yla golü buldu ve maç 2 - 2'lik sonuçla tamamlandı
Haber Merkezi