Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gönderdiği imzalı forma hediyeyi Instagram hesabından paylaştı, altına da şu notu düştü: "Sayın başkanımız Ali Koç'a bana en değerli hediyeyi yolladığı için teşekkür ederim. İşte bu yüzden, dar ağacında bile olsak son sözümüz Fenerbahçe"

İŞTE ALİ KOÇ'UN ALİŞAN'A GÖNDERDİĞİ FORMA:







