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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Alişan'a imzalı forma hediye etti

Fenerbahçe taraftarlığıyla bilinen Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan anlamlı bir hediye aldı. Türkücü anlamlı hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak Ali Koç'a teşekkür etti

06 Ağustos 2018, Pazartesi 16:18 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 16:31
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Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gönderdiği imzalı forma hediyeyi Instagram hesabından paylaştı, altına da şu notu düştü: "Sayın başkanımız Ali Koç'a bana en değerli hediyeyi yolladığı için teşekkür ederim. İşte bu yüzden, dar ağacında bile olsak son sözümüz Fenerbahçe"

İŞTE ALİ KOÇ'UN ALİŞAN'A GÖNDERDİĞİ FORMA:



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