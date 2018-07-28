Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyesinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, birlik ve dayanışma içinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ALİ KOÇ KONUŞTU:

Konuşmak ihanet değildir. Konuşmamız lazım. Eleştirmemiz lazım.

Biz Fenerbahçe'ye hizmet etmek için elimizi taşın altına soktuk. Aramıza nifak sokmamak lazım. Tecrübe önemlidir ama spor yöneticiliğinin de okulu yoktur. Tecrübe burada kazanılır.

Açıkçası ben seçimin de bu kadar demokratik geçeceğini bilmiyorduk. Daha önce yaşadıklarımız da ortadaydı ama Vefa beyin sayesinde bunu başardık. Dünyanın dört bir yanından insanlar geldi, oy kullandı. Tüm Türkiye iki gündlüğüne FB TV'ye kilitlendi.

Bize yol gösteren çok fazla insan var. Vefa bey de bu insanların başında geliyor.

Her türlü samimi eleştiri bizim için iyiliktir. Kulüpte, SMS'le, e-mail ile bize ulaşabilirsiniz. Her şeyi dinlemeye hazırız.

"BU DURUMDA OLMAZDIK"

Şeffaflık, hesap verebilirlik en önemli ilkemiz. Eleştiriler bizim için ihanet değil, daha iyi olmak içindir. Bize her yolla uyarıda bulunun, ikaz edin, daha iyi olmamızı sağlayın. Denetleme kuruluna siz bizim sesimiz değilsiniz, yanlış yaparsanız düzelteceksiniz dedim. Bizimle geldiler ama sorumlulukları bize karşı değil, camiaya karşıdır. Yanlış bir şey yaparsak görevinizi fazlasıyla yerinize getirmelisiniz. Daha önce böyle olsaydı bu durumda olmazdık.

Optimist olmazsak camiayı nasıl harekete geçireceğiz? Bu durumdan çıkabilecek bir camia varsa o da bu camiadır.

"FENERBAHÇELİ ALİ KOÇ"

Üniversite için ne kadar destek veriyorsunuz dediler. İyi bir üniversite yapmak hiç kolay değil. Sandığınızdan çok zor.Kim istemez Fenerbahçe'nin çok çok iyi bir üniversitesi olmasını? Ama bizim ana hedefimiz üniversite değildir.

(Bir üyeye) İçinde bulunduğumuz durumun vehametinin farkında değilsiniz. Art niyetli baksanız. Koç Grubu işte, gelsin, ödesin. Fenerbahçe'nin kurtuluş savaşı yapması gerekmektedir. Ben buraya Fenerbahçeli Ali Koç olarak seçildim, Koç Holding'ten Ali Koç olarak değil. Bu durumdan Koç Holding'in değil, Fenerbahçe'nin gücüyle çıkacağız. Sapla samanı karıştırmayın.

"AİDATLAR YÜKSELTİLMELİ"

Tüzükle ilgili katılıyorum. Çalışmalarımız henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çağdaş, modern tüzüğe ihtiyacımız var. Seçimlerin daha adil, daha eşit şartlarda yarışabilmesi için de tüzüğe ihtiyacımız var. Bunlar ortak akılla olacaktır. Oldu bittiyle olmayacaktır. Her şeyimizi etkilemektedir.

İhraç edilen üyelerle ilgili fikrinize de katılıyorum. Yeni bir sayfa açmamız lazım dedik. Küskünlükleri gidermeliyiz dedik.

Aidatların yükseltilmesi... 50 TL'ye yükseltilirken nasıl tartışmalar olduğunu hatırlıyorum. Ama katılıyorum yükseltilmesi konusuna.

Diğer konu üyelik bedeli. 6 ay boyunca yaptığım toplantılarda bu soruyla karşılaştım. 50 lira çok az, 10 bin lira çok yüksek. 1 milyon üye konusunu çok derin şekilde analiz ediyoruz. 4 yılda nasıl 11-12 binde kaldık diye sordum. Vaat edilenlerin karşılanamayacağı söylendi.

"GENÇ OYUNCULAR PARA KAZANDIRMALI"

Genç futbolcular hem sportif açıdan hem de maddi açıdan kulübümüze net hizmetlerde bulunamamıştı. Ama bunu değiştirmek için uğraşıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı en büyük yatırım futbolcu yatırımıdır. Bunun karışılığı son senelerde çok kötü durumda dolduğu için borçlar bu seviyeye gelmiştir. Doğru planlamayla doğru ve genç oyuncular alınmalıdır ki giderken kulübe de para kazandırsınlar. Bu bizim temel felsefemiz, ilkemiz olacaktır.

Kısa vadede yeni tesis olmayacak. Sadece altyapı için 7-8 sahanın olduğu bir tesis düşünüyoruz. İsim verme konusunda yine sizler karar verirsiniz.

ÖMER YAŞININ EN İYİSİ

Ömer Faruk Beyaz, Feyenoord maçında arkamda oturuyordu. 2 kez görüştüm kendisiyle. Comolli de görüştü. Eski yönetim bir sözleşme yapmış. Futbolcumuz çok değerlidir. Yaş grubunda ülkenin en iyisidir. Başkaları da ailesinin kafalarını karıştırmaya çalışıyor. Aileler bazen futbolculara çok faydalı oluyor, bazıları zararlı oluyor. Bu aile umarım faydalı olacak.

Sosyal medyada değişiklik yapıyoruz, farkettiğiniz için teşekkür ederiz. Marka yönetiminde çok önemli. Bu bağlamda Türkiye'nin en iyi kurumlarından biriyle anlaştık. Çalışmalara başladık.

FB TV'yi bütün toplantıyı yayınladı. Şeffaflık ilkesi neticesinde böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Biz sporcu fabrikası olmak zorundayız. Tesadüfen sportif direktörümüz ve Cocu'nun yardımcısının keşfettiği 3 oyuncuyla hemen sözleşme yaptık. Dün ikisi oynadı. Bana da ümit verdiler. Daha da önemlisi gençliğe inanan bir hocamız var. Ülkemizde hocalarımız ne yazık ki baskı altında. Biz bu kalıpları kırdık. Cocu'yu seçerken de karar vermemizdeki en önemli etken gençlere önem vermesiydi. Biz de inşallah bir sporcu fabrikası olacağız.

İleriye dönük gelir projeksiyonumuzda Fenerbahçe Koleji'nin yayılabileceğini irdeleyeceğiz.

Son olarak da Fenerbahçe Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değildir. Fenerbahçe'nin spordan çok daha büyük sorumlulukları vardır. Biz sosyal sorumlulukta da şampiyon olmak istiyoruz. Küfür, nefret, şiddet... Bunların arınmasında öncülük etmeliyiz. İyilik saçan bir kulüp olmalıyız. Ana faaliyetlerimiz dışında iyilik saçmalıyız. Şu an ne olduğunu bilmiyoruz ancak çalışıyoruz, daha öncelikli konularımız var. Belki bir senede bu ülkenin yaşam kalitesine katkı sağlayacak gücümüz var. Diğer kulüplerimizin de var.

VEFA KÜÇÜK, ALİ KOÇ'U ALKIŞLATTI

Bu arada Vefa Küçük, yönetimde yer alan kişileri tanıtmasının ardından Ali Koç'un ismini söylemeden kürsüden indi. Üyelerin uyarısı üzerine tekrar kürsüye gelen Küçük, esprili bir şekilde Ali Koç'u alkışlattı.

FORMA VE KOMBİNE REKORU GELDİ

Toplantıda ayrıca çok önemli bir bilgi de verildi. Genel sekreter Sevil Zeynep Becan, Ali Koç'un başkan olmasının ardından 82 bin 148 forma satıldığını ayrıca kombine satış rakamının da 39 bin 226 sayısına ulaştığını belirtti.