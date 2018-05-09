Fenerbahçe, kupa finaline hazır!

Erdinç Şahin

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.Fenerbahçe kafilesi, saat 15.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a gidecek.