Fenerbahçe, kupa finaline hazır!

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde
teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.
Fenerbahçe kafilesi, saat 15.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a gidecek.
Erdinç Şahin