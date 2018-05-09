Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe, kupa finaline hazır!

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde yarın Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, kupa finaline hazır!
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.

Fenerbahçe kafilesi, saat 15.45'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a gidecek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ali Fatinoğlu: 'Galatasaray'ın tüm sorunlarıyla ilgili projelerimiz hazır'

Ali Fatinoğlu: 'Galatasaray'ın tüm sorunlarıyla ilgili projelerimiz hazır'
Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı!

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı!
Beşiktaş’ın kayıp yıldızı Atiba Hutchinson

Beşiktaş’ın kayıp yıldızı Atiba Hutchinson
İşte Dusko Tosic gerçeği!

İşte Dusko Tosic gerçeği!
Wayne Rooney’nin yeni adresi belli oldu!

Wayne Rooney’nin yeni adresi belli oldu!
Jailton’un menajeri açıkladı: ‘Jailton 6 ay men cezası alabilir’

Jailton’un menajeri açıkladı: ‘Jailton 6 ay men cezası alabilir’
Galatasaray'da Serdar Aziz idmana çıkmadı

Galatasaray'da Serdar Aziz idmana çıkmadı
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: ‘Galatasaray´ı Bornova´da ağırlayacağız’

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: ‘Galatasaray´ı Bornova´da ağırlayacağız’
Fenerbahçeli yönetici Galatasaray'a meydan okudu!

Fenerbahçeli yönetici Galatasaray'a meydan okudu!
Leeds United’da görülmemiş kriz

Leeds United’da görülmemiş kriz
Diyarbakır’da müthiş güvenlik

Diyarbakır’da müthiş güvenlik