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Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Fenerbahçe, fikstürdeki maç programı planlaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayette bulunacak. 
 

Fenerbahçe maç programından şikayetçi
Sarı-Lacivertliler, ligdeki Beşiktaş derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası'nda Siyah-Beyazlı ekip ile perşembe günü (1 Mart) karşılaşacak. 

Sarı-Lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor ile ligde oynayacak. 

Beşiktaş ve Galatasaray ise 3 gün dinlenip 4'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF'ye başvuru yapacak.


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