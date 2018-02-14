Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Erdinç Şahin

ligdekiderbisinin ardındanekip ile perşembe günükarşılaşacak.Sarı-Lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü günile ligde oynayacak.ise 3 gün dinlenip 4'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanankendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için'ye başvuru yapacak.