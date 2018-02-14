Fenerbahçe maç programından şikayetçi

Sarı-Lacivertliler,
ligdeki Beşiktaş
derbisinin ardından (25 Şubat) Ziraat Türkiye Kupası'nda Siyah-Beyazlı
ekip ile perşembe günü (1 Mart)
karşılaşacak.
Sarı-Lacivertliler kupa maçının ardından ise 2 gün dinlendikten sonra 3'üncü gün Teleset Mobilya Akhisarspor
ile ligde oynayacak.
Beşiktaş ve Galatasaray
ise 3 gün dinlenip 4'üncü gün maça çıkacaklarına vurgu yapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli ekip Beşiktaş ve Galatasaray'ın
kendilerinden fazla dinlenip maça çıkacak olmasından rahatsız olduğu için TFF
'ye başvuru yapacak.
Erdinç Şahin