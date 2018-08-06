Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü turunda karşılaşacağı Benfica'da bu sabah yapılan idmanda önemli bir ismin yokluğu dikkat çekti.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica'nın maç için UEFA'ya gönderdiği kadroda yer alan isimlerden Brezilyalı Jonas, maç öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışamadı.

34 yaşındaki golcünün takımdan ayrı olarak salonda antrenman yaptığı ve maçta oynayıp oynamayacağının belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

Benfica-Fenerbahçe maçı yarın TSİ 21.00'de Işık Stadı'nda oynanacak.





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