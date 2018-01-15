Fenerbahçe Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i aldı!

Erdinç Şahin

'den 2018'in ilk transferi geldi. Sarı-Lacivertliler, takımın eski futbolcusu'i kadrosuna kattı.Gol yollarında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı.sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Sarı-Lacivertliler tarafından deneniyordu.Rapaiç ve oğlu son olarak'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş,taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.