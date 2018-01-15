Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Fenerbahçe Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i aldı!

Antalya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Fenerbahçe, eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlunu kadrosuna kattı. 

Fenerbahçe Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i aldı!
Fenerbahçe'den 2018'in ilk transferi geldi. Sarı-Lacivertliler, takımın eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i kadrosuna kattı. 

Gol yollarında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Sarı-Lacivertliler tarafından deneniyordu. 

Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, Milan Rapaiç, Fenerbahçeli taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş, Denys Boyko'yu KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Denys Boyko'yu KAP'a bildirdi
Henrikh Mkhitaryan ve Marouane Fellaini'de sıcak gelişme!

Henrikh Mkhitaryan ve Marouane Fellaini'de sıcak gelişme!
Trabzonspor Remy’ye kancayı taktı

Trabzonspor Remy’ye kancayı taktı
17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda!

17 yaşındaki futbolcu Yusuf Aklan yoğun bakımda!
Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı

Kate del Castillo'nun çıplak fotoğrafları yayınlandı
Beşiktaş'ın yeni kampanyası: Gel gel yine gel. Ne olursan ol yine gel

Beşiktaş'ın yeni kampanyası: Gel gel yine gel. Ne olursan ol yine gel
Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

Arda Turan yeni takımıyla ilk idmanına çıktı
Ali Koç: ‘Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de aday olalım’

Ali Koç: ‘Fenerbahçe şampiyon olsun, biz de aday olalım’
Moussa Sow sağlık kontrolünden geçti

Moussa Sow sağlık kontrolünden geçti
İşte Jaja'nın yeni takımı!

İşte Jaja'nın yeni takımı!
Arjen Robben'den Beşiktaş'a övgü

Arjen Robben'den Beşiktaş'a övgü