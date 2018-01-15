Fenerbahçe Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç'i aldı!

Fenerbahçe
'den 2018'in ilk transferi geldi. Sarı-Lacivertliler, takımın eski futbolcusu Milan Rapaiç'in oğlu Boris Rapaiç
'i kadrosuna kattı.
Gol yollarında görev yapan 20 yaşındaki oyuncuyla 3,5 senelik sözleşme imzalandı. Rapaiç
sezon sonuna kadar U-21 takımında forma giyecek. Genç oyuncu bir süredir Sarı-Lacivertliler tarafından deneniyordu.
Rapaiç ve oğlu son olarak Fenerbahçe Doğuş'un Ülker Arena'da Zalgiris Kaunas
'la oynadığı basketbol mücadelesini izlemiş, Milan Rapaiç, Fenerbahçeli
taraftarların sevgi gösterileri sonrasında gözyaşlarını tutamamıştı.
Erdinç Şahin