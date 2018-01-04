Fenerbahçe Moutinho için harekete geçiyor

SPORTİNG VE PORTO DA TAKİPTE

Erdinç Şahin

’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen, devre arasında takımı güçlendirmek adına transfer listesine birçok önemli yıldızı dahil etmiş durumda. Sarı-Lacivertliler’in gündemine son olarak gelen oyuncu isetakımında kariyerini sürdürenfutbolunun en önemli futbolcularından biri olan ve milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Moutinho’nun,’ye önerildiği belirtildi.ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olanile kulübünün yeni bir sözleşme yapmayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.İşte bu yüzden de oyuncunun menacerinin, 31 yaşındaki futbolcuya yeni bir takım aradığı konuşuluyor. Alınan bilgiye göre Moutinho’ya, Kanarya’nın sıcak baktığı ifade edilirken, orta sahada oyunun her iki yönünü de başarıyla oynayabilen yıldız futbolcuyu, eski kulüplerinin de yakından takip ettiği bildirildi. Portekiz’den hem Sporting Lisbon hem de Porto’nun, tıpkıgibi Moutinho’nun bonservis şartlarını Fransız temsilcisine soracağı belirtildi.