Fenerbahçe Moutinho için harekete geçiyor

Süper Lig
’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe
, devre arasında takımı güçlendirmek adına transfer listesine birçok önemli yıldızı dahil etmiş durumda. Sarı-Lacivertliler’in gündemine son olarak gelen oyuncu ise Fransa’nın Monaco
takımında kariyerini sürdüren Joao Moutinho
.
Portekiz
futbolunun en önemli futbolcularından biri olan ve milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Moutinho’nun, Fenerbahçe
’ye önerildiği belirtildi. Monaco
ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moutinho
ile kulübünün yeni bir sözleşme yapmayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
SPORTİNG VE PORTO DA TAKİPTE
İşte bu yüzden de oyuncunun menacerinin, 31 yaşındaki futbolcuya yeni bir takım aradığı konuşuluyor. Alınan bilgiye göre Moutinho’ya, Kanarya’nın sıcak baktığı ifade edilirken, orta sahada oyunun her iki yönünü de başarıyla oynayabilen yıldız futbolcuyu, eski kulüplerinin de yakından takip ettiği bildirildi. Portekiz’den hem Sporting Lisbon hem de Porto’nun, tıpkı Fener
gibi Moutinho’nun bonservis şartlarını Fransız temsilcisine soracağı belirtildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Erdinç Şahin