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Fenerbahçe Moutinho için harekete geçiyor

Fransız temsilcisi Monaco’da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joao Moutinho, Sarı-Lacivertliler’e önerildi. Kanarya’nın da, Portekizli orta saha oyuncusu için yakında harekete geçeçeği ifade edildi.

Fenerbahçe Moutinho için harekete geçiyor
Süper Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, devre arasında takımı güçlendirmek adına transfer listesine birçok önemli yıldızı dahil etmiş durumda. Sarı-Lacivertliler’in gündemine son olarak gelen oyuncu ise Fransa’nın Monaco takımında kariyerini sürdüren Joao Moutinho.

Portekiz futbolunun en önemli futbolcularından biri olan ve milli takımının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Moutinho’nun, Fenerbahçe’ye önerildiği belirtildi. Monaco ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moutinho ile kulübünün yeni bir sözleşme yapmayacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
 

SPORTİNG VE PORTO DA TAKİPTE


İşte bu yüzden de oyuncunun menacerinin, 31 yaşındaki futbolcuya yeni bir takım aradığı konuşuluyor. Alınan bilgiye göre Moutinho’ya, Kanarya’nın sıcak baktığı ifade edilirken, orta sahada oyunun her iki yönünü de başarıyla oynayabilen yıldız futbolcuyu, eski kulüplerinin de yakından takip ettiği bildirildi. Portekiz’den hem Sporting Lisbon hem de Porto’nun, tıpkı Fener gibi Moutinho’nun bonservis şartlarını Fransız temsilcisine soracağı belirtildi.  

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