Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde

Erdinç Şahin

Ara transfer dönemini sessiz geçiren ve kadrosundaki yabancı kontenjanı da dolu olan'ninile ilgilendiği ortaya çıktı.İspanya'da yayım yapan AS gazetesinin paylaştığı habere göre Sarı-Lacivertli ekip,gözden düşen Arjantinli sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.Haberde teknik direktörkadroda düşünmediğiiçin15 milyon euro istediği,ise bu fiyatın düşürülmesini beklediği belirtildi.Gaitan'a talip olan kulüpler arasındada yer alıyor.