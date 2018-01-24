Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde

Ara transfer dönemini sessiz geçiren ve kadrosundaki yabancı kontenjanı da dolu olan Fenerbahçe
'nin Nico Gaitan
ile ilgilendiği ortaya çıktı.
İspanya'da yayım yapan AS gazetesinin paylaştığı habere göre Sarı-Lacivertli ekip, Atletico Madrid'de
gözden düşen Arjantinli sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde teknik direktör Diego Simeone'nin
kadroda düşünmediği Gaitan
için Atletico'nun
15 milyon euro istediği, Fenerbahçe'nin
ise bu fiyatın düşürülmesini beklediği belirtildi.
Gaitan'a talip olan kulüpler arasında Boca Juniors, Inter, Swensea, Sporting Lizbon, Monterrey ve Shanghai Shenhua
da yer alıyor.
Erdinç Şahin