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Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde

Ara transfer döneminde henüz hiçbir oyuncuya imza attıramayan Fenerbahçe hakkında İspanyol basını dev bir iddia ortaya attı. Buna göre Sarı Lacivertli ekip Atletico Madrid'de gözden düşen Nico Gaitan'ın peşinde.

Fenerbahçe Nico Gaitan'ın peşinde
Ara transfer dönemini sessiz geçiren ve kadrosundaki yabancı kontenjanı da dolu olan Fenerbahçe'nin Nico Gaitan ile ilgilendiği ortaya çıktı.

İspanya'da yayım yapan AS gazetesinin paylaştığı habere göre Sarı-Lacivertli ekip, Atletico Madrid'de gözden düşen Arjantinli sağ kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde teknik direktör Diego Simeone'nin kadroda düşünmediği Gaitan için Atletico'nun 15 milyon euro istediği, Fenerbahçe'nin ise bu fiyatın düşürülmesini beklediği belirtildi.

Gaitan'a talip olan kulüpler arasında Boca Juniors, Inter, Swensea, Sporting Lizbon, Monterrey ve Shanghai Shenhua da yer alıyor.


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