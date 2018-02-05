Fenerbahçe'nin 2.1 milyon Euro'su çöpe gitti!

SÖZLEŞMESİ 2020’YE KADAR

Erdinç Şahin

'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyenkarşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer almıştı. Bu karşılaşmadan sonra oynananvemaçının kadrosuna dahil edilmeyen Ekici’nin yeniden sakatlandığı öğrenildi.27 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı Sarı-Lacivertli formayı bu sezon 5 maçta sadece 243 dakika giydi. İstenen performansı sakatlığı nedeniyle bir türlü sergilemeyen yıldız oyuncunun sezon sonundaki F.Bahçe’ye maliyeti 2.1 milyon euroyu bulacak. Mehmet Ekici’nin 2020 yılına kadar Sarı-Lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.