Fenerbahçe’nin başı dertten kurtulmuyor

KABUS GİBİ

YOĞUN PROGRAM

İŞTE O LİSTE

DARBEYE BAĞLI SAKATLIKLAR

Erdinç Şahin

Sarı-Lacivertli takımda yaşanan bu sorunun temel sebebinin yoğun antrenman programı olduğu belirtildi.döneminde fiziksel çalışmalar yapmayan takım,ile bunu kapatmaya çalışmıştı.üst düzey kondisyon idmanları ise futbolcuları çok yıprattı.Fenerbahçe'de bu sezon sakatlık kâbusu bir türlü son bulmuyor. Geride kalan 19 haftalık periyotta tam 19 futbolcu ciddi sakatlıklar yaşarken, bir çoğu önemli maçlarda forma giyemedi…dışında kalan 16 ismin adale sakatlıklarına yakalanması ise dikkat çekti.Finansal Fair Play sebebiyle transfer yapmakta zorlanan ve kadrosunu geç oluşturan sarı-lacivertliler bunun da etkisiyle sezona çok kötü başlamıştı. Bu sıkıntının yanısıra bireysel hataların da arka arkaya gelmesi ve zorlu fikstür, Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından çok erken kopma noktasına getirdi.Ancak bunların dışında yaşanan bir başka önemli sorun da takımı ciddi sıkıntıya soktu. Toplam 19 futbolcunun ciddi sakatlıklarla boğuşması ve takımdan uzak kalışı doğal olarak Fenerbahçe'nin hem ritmini, hem de iskeletini bozdu… Kaleciler dışında sadece Neustadter, Hasan Ali ve Ozan Tufan herhangi bir problemle karşı karşıya kalmadı.Sarı-lacivertli takımda 15 futbolcuda adale sakatlığı görülmesinin temel sebebi ise yoğun antrenman programı… Pereira döneminde fiziksel çalışmalar yapmayan takım, Advocaat ile bunu kapatmaya çalışmıştı. Kocaman döneminde ise üst düzey kondisyon antrenmanları futbolcuları bir hayli yordu…Sezon başı Neustadter, Milliyet'e yaptığı açıklamada bu çalışmalar için “İlk kez bu kadar iyi çalışıyoruz. Bu antrenmanları en son Almanya'da yapmıştım” diyerek çalışma temposunun yüksekliğinden bahsetmişti.Osmanlıspor maçında adalesinden sakatlandı. Uzun süre takımdan ayrı kaldı.Sakatlığı devam ediyor. O da adale problemi yaşıyor.Alt adalede 2. derece yırtık var.Sol dizinde kıkırdak problemi var. Ayrıca sezon içinde de adale sakatlığı yaşadı.Adalesindeki yırtık ve kopma sebebiyle sezonu kapattı.Adalesinden sakatlanmıştı.Adalesinde dört kez yırtık meydana geldi.Adalesindeki sertleşme sebebiyle Osmanlıspor maçında kadroda yoktu.Kampta zorlamaya bağlı adale sakatlığı yaşadı.Alanya maçında sakatlandı. 2. derece yırtık oluştu. Takımdan ayrı kaldı. Ayrıca kampta adale sakatlığı yaşadı.Vardar maçında sakatlandı. Adalesinde yırtık meydana geldi.Osmanlıspor maçında adalesinde kısmı yırtılma meydana geldi. Takımdan üç hafta uzak kaldı.Adalesinde çekme olduğu için Kayseri maçı kadrosunda değildi.Kolu kırılan ve bununla ilgili uzun süre tedavi olan futbolcu bunun yanında bir de adale problemi yaşadı. Takıma dönüşü çok uzadı.Dizindeki sakatlığının yanısıra adalesinde de ödem ve kanama yaşanmıştı.Diz, omuz ve adale sakatlıkları vardı.Göztepe maçında omuzu çıktı.Ayak parmağı ezildiği için iki aydır takımdan uzak.Milli takımda beline darbe aldı. Kampta kontrollü çalıştı.(Milliyet)