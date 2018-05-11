PARA KARŞILIĞI TATİL

'de gösterdiği performans ve sergilediği tavırlarla taraftarların büyük tepkisini çeken, yeni takımında da rahat durmuyor.Sarı Lacivertliler'in 2017 yazında'a sattığı Nijeryalı golcü, geçtiğimiz ara transfer döneminde de yarım sezonluğuna'a kiralanmıştı.Yeni takımında sakatlığı nedeniyle henüz 1 dakika bile forma giyemeyen Emenike,gazetesinin haberine göre geçtiğimiz hafta katıldığı antrenmanı "" diyerek terk etti.Gazete, Emenike'nin sergilediği tavırlarla adeta Gran Canaria Adası'nda para karşılığında tatil yaptığını öne sürdü.