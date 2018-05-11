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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike'den şok hareket!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Olimpiakos'un La Liga ekiplerinden Las Palmas'a kiraladığı Emmanuel Emenike, burada da yöneticileri canından bezdirdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike'den şok hareket!
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ve sergilediği tavırlarla taraftarların büyük tepkisini çeken Emmanuel Emenike, yeni takımında da rahat durmuyor.

Sarı Lacivertliler'in 2017 yazında Olimpiakos'a sattığı Nijeryalı golcü, geçtiğimiz ara transfer döneminde de yarım sezonluğuna Las Palmas'a kiralanmıştı.
 

PARA KARŞILIĞI TATİL


Yeni takımında sakatlığı nedeniyle henüz 1 dakika bile forma giyemeyen Emenike, AS gazetesinin haberine göre geçtiğimiz hafta katıldığı antrenmanı "Uykum var, devam etmek istemiyorum." diyerek terk etti.

Gazete, Emenike'nin sergilediği tavırlarla adeta Gran Canaria Adası'nda para karşılığında tatil yaptığını öne sürdü.

Fanatik


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