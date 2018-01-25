Fenerbahçe'nin eski sporcusu Bogdan Bogdanovic, All-Star organizasyonunda

Bogdan Bogdanovic, All Star organizasyonunun bir parçası oldu. Sacramento Kings ile başarılı bir sezon geçiren Bogdanovic, Yükselen Yıldızlar Dünya Karması'nda kendine yer buldu.