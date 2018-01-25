Fenerbahçe'nin eski sporcusu Bogdan Bogdanovic, All-Star organizasyonunda

2018 NBA All-Star
şöleni öncesi Yükselen Yıldızlar
maçı için takımların kadroları açıklanırken Bogdan Bogdanovic
de listede kendine yer buldu.
All-Star hafta sonunda ABD Karması ve Dünya Karması'nı
karşı karşıya getirecek maçın kadroları açıklandı.
Sacramento Kings forması giyen Bogdanovic, Dünya Karması forması giyecek.
İşte kadrolar:
ABD Karması
Lonzo Ball (Lakers)
Malcolm Brogdon (Bucks)
Jaylen Brown (Celtics)
John Collins (Hawks)
Kris Dunn (Bulls)
Brandon Ingram (Lakers)
Kyle Kuzma (Lakers)
Donovan Mitchell (Jazz)
Dennis Smith, Jr. (Mavericks)
Jayson Tatum (Celtics)
Dünya Karması
Bogdan Bogdanovic (Kings)
Dillon Brooks (Grizzlies)
Joel Embiid (76ers)
Buddy Hield (Kings)
Lauri Markkanen (Bulls)
Jamal Murray (Nuggets)
Frank Ntilikina (Knicks)
Domantas Sabonis (Pacers)
Dario Saric (76ers)
Ben Simmons (76ers)
Erdinç Şahin