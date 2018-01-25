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Fenerbahçe'nin eski sporcusu Bogdan Bogdanovic, All-Star organizasyonunda

 Bogdan Bogdanovic, All Star organizasyonunun bir parçası oldu. Sacramento Kings ile başarılı bir sezon geçiren Bogdanovic, Yükselen Yıldızlar Dünya Karması'nda kendine yer buldu.

Fenerbahçe'nin eski sporcusu Bogdan Bogdanovic, All-Star organizasyonunda
2018 NBA  All-Star şöleni öncesi Yükselen Yıldızlar maçı için takımların kadroları açıklanırken Bogdan Bogdanovic de listede kendine yer buldu.

All-Star hafta sonunda ABD Karması ve Dünya Karması'nı karşı karşıya getirecek maçın kadroları açıklandı.

Sacramento Kings forması giyen Bogdanovic, Dünya Karması forması giyecek.

İşte kadrolar:

ABD Karması

Lonzo Ball (Lakers)
Malcolm Brogdon (Bucks)
Jaylen Brown (Celtics)
John Collins (Hawks)
Kris Dunn (Bulls)
Brandon Ingram (Lakers)
Kyle Kuzma (Lakers)
Donovan Mitchell (Jazz)
Dennis Smith, Jr. (Mavericks)
Jayson Tatum (Celtics)

Dünya Karması

Bogdan Bogdanovic (Kings)
Dillon Brooks (Grizzlies)
Joel Embiid (76ers)
Buddy Hield (Kings)
Lauri Markkanen (Bulls)
Jamal Murray (Nuggets)
Frank Ntilikina (Knicks)
Domantas Sabonis (Pacers)
Dario Saric (76ers)
Ben Simmons (76ers)


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