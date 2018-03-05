Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'dan olay Aziz Yıldırım paylaşımı!

Fenerbahçe
'nin 100. yılındaki şampiyonluk kadrosunda da yer alan eski futbolcu Mateja Kezman
, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.
Sarı Lacivertlilerin eski golcüsü, başkan Aziz Yıldırım'ın hazırlattığı kitapçıkta kendisine ayrılan sayfanın fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı:
"Aziz Başkan, tüm hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Bu, ona saygı için. Elbette ki inişler ve çıkışlar olacaktır ancak o, Fenerbahçe'yi bir dünya kulübü yaptı. Gelecekte başarılar başkan!"
Erdinç Şahin