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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'dan olay Aziz Yıldırım paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mateja Kezman, resmi Instagram hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'a övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mateja Kezman'dan olay Aziz Yıldırım paylaşımı!
Fenerbahçe'nin 100. yılındaki şampiyonluk kadrosunda da yer alan eski futbolcu Mateja Kezman, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Sarı Lacivertlilerin eski golcüsü, başkan Aziz Yıldırım'ın hazırlattığı kitapçıkta kendisine ayrılan sayfanın fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı:

"Aziz Başkan, tüm hayatını Fenerbahçe'ye adamış bir insan. Bu, ona saygı için. Elbette ki inişler ve çıkışlar olacaktır ancak o, Fenerbahçe'yi bir dünya kulübü yaptı. Gelecekte başarılar başkan!"



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