Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!

Fenerbahçe
Başkanı Aziz Yıldırım,
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu
ve kongre üyelerinin yanı sıra Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın
da geceye katılanlar arasındaydı.
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan
da geceye katılan konuklar arasındaydı.
“HUZURLARNIZDA BİR GALATASARAYLI OLARAK BULUNUYORUM”
Düzenlenen organizasyonda konuşma yapan Soner Yalçın
, “Yüreğinde soyluluk taşıyan tüm Fenerbahçelilere
selam olsun. Ben huzurlarınızda bir Galatasaraylı
olarak bulunuyorum. Niye buradayım? Çünkü söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Türkiye bir kurtuluş savaşı yapıyor, bunun öncülerinden biri Fenerbahçe’dir” ifadelerini kullandı.
Gelenlere kısa bir konuşmayla hitap eden Aziz Yıldırım
ve Şekip Mosturoğlu
ise 3 Temmuz Şike Kumpası sürecinde cezaevinde kaldıkları döneme ait esprili anılarla gelenleri güldürdü. (OdaTv)
Erdinç Şahin