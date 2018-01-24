Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve kongre üyelerinin yanı sıra Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın da geceye katılanlar arasındaydı. Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan da geceye katılan konuklar arasındaydı. 
 

Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve kongre üyelerinin yanı sıra Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın da geceye katılanlar arasındaydı.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan da geceye katılan konuklar arasındaydı. 
 

“HUZURLARNIZDA BİR GALATASARAYLI OLARAK BULUNUYORUM”


Düzenlenen organizasyonda konuşma yapan Soner Yalçın, “Yüreğinde soyluluk taşıyan tüm Fenerbahçelilere selam olsun. Ben huzurlarınızda bir Galatasaraylı olarak bulunuyorum. Niye buradayım? Çünkü söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Türkiye bir kurtuluş savaşı yapıyor, bunun öncülerinden biri Fenerbahçe’dir” ifadelerini kullandı.

Gelenlere kısa bir konuşmayla hitap eden Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu ise 3 Temmuz Şike Kumpası sürecinde cezaevinde kaldıkları döneme ait esprili anılarla gelenleri güldürdü. (OdaTv)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hyeon Chung'un rüyası sürüyor!

Hyeon Chung'un rüyası sürüyor!
Lassana Diarra, Paris Saint-Germain’de

Lassana Diarra, Paris Saint-Germain’de
Beşiktaş'ın Vagner Love aşkı gerçek oluyor

Beşiktaş'ın Vagner Love aşkı gerçek oluyor
Önce Firmino sonra Giuliano

Önce Firmino sonra Giuliano
Galatasaray'a Junior Tavares transferinde büyük engel

Galatasaray'a Junior Tavares transferinde büyük engel
TFF’den zincirleme skandal! Hakemlerin geçirdiği kaza ile ilgili çarpıcı detaylar!

TFF’den zincirleme skandal! Hakemlerin geçirdiği kaza ile ilgili çarpıcı detaylar!
Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı

Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar böyle barıştı
Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!

Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera’dan futbola veda

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera’dan futbola veda
Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!

Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!
Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!

Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!