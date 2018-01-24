Fenerbahçe'nin gecesinde bir Galatasaraylı!

“HUZURLARNIZDA BİR GALATASARAYLI OLARAK BULUNUYORUM”

Erdinç Şahin

BaşkanıAsbaşkanve kongre üyelerinin yanı sıra Odatv İmtiyaz Sahibi ve Sözcü gazetesi yazarıda geceye katılanlar arasındaydı.Eski İçişleri Bakanıda geceye katılan konuklar arasındaydı.Düzenlenen organizasyonda konuşma yapan, “Yüreğinde soyluluk taşıyan tümselam olsun. Ben huzurlarınızda birolarak bulunuyorum. Niye buradayım? Çünkü söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Türkiye bir kurtuluş savaşı yapıyor, bunun öncülerinden biri Fenerbahçe’dir” ifadelerini kullandı.Gelenlere kısa bir konuşmayla hitap edenveise 3 Temmuz Şike Kumpası sürecinde cezaevinde kaldıkları döneme ait esprili anılarla gelenleri güldürdü. (OdaTv)