Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ahmethan Köse, Boluspor'da

21 yaşındaki oyuncu, yeni takımında sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek.
STURM GRAZ MAÇINDA ŞANS BULMUŞTU
Ahmethan Köse, ilk olarak 26 Eylül 2006 tarihinde Kurttepspor'da lisanslı futbolcu oldu. 2009-2010 sezonunda Adanaspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.
Burada sırasıyla U17, U19 ve U21 takımlarında forma giyen Köse, A takımındaki ilk maçına Sturm Graz karşılmasıyla çıkmıştı. Genç isim, Janssen ve Soldado transferlerinin ardından forma şansı bulamadı.
FANATİK
Haber Merkezi