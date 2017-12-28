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Fenerbahçe'nin gözdesi Giroud

Janssen krizi, yönetimi hemen alternatif isimlere yöneltti. Fenerbahçe’nin, Arsenal’dan ayrılmak isteyen Olivier Giroud’yu gündemine aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin gözdesi Giroud
Tottenham’ın Vincent Janssen konusunda çıkardığı kriz, yönetimin transferdeki önceliklerini değiştirdi. Sol bek ve orta saha arayışları devam etse de forvet için de alternatif belirlemek için kolları sıvandı. Gündeme dünyaca ünlü bir golcünün ismi girdi: Olivier Giroud...

Fransız yıldız, Arsenal’da formayı vatandaşı Lacazette’e kaptırdı. Hatta zaman zaman Welbeck’in bile gerisine düşüp 3. forvet konumuna geliyor. Bu durum, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini yeniden planlamasına neden oldu.
 

MENAJERİ RESTİ ÇEKTİ


Giroud’nun menaceri Michael Manuello, Arsenal yöneticileriyle görüşüp, “Giroud, Dünya Kupası’nda yer almak için düzenli oynamak istiyor. Bu şansı Arsenal’de bulamayacaksa ocakta ayrılmayı planlıyor” sözleriyle rest çekti. Fenerbahçe’nin de bu gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
 

ÖNCE KİRALIK SONRA...


Golcü oyuncunun adı İngiltere’den takımlarla anılsa da Everton Menaceri Sam Allardyce, “Giroud’yu ben de istiyorum ama eşi Jeniffer yüzünden İngiltere’de Londra’dan başka bir şehirde yaşayamaz” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Lacivertliler’in, 2019’de Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.

 
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