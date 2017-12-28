Fenerbahçe'nin gözdesi Giroud

MENAJERİ RESTİ ÇEKTİ

ÖNCE KİRALIK SONRA...

Erdinç Şahin

Tottenham’ınkonusunda çıkardığı kriz, yönetimin transferdeki önceliklerini değiştirdi. Sol bek ve orta saha arayışları devam etse de forvet için de alternatif belirlemek için kolları sıvandı. Gündeme dünyaca ünlü bir golcünün ismi girdi:...’da formayı vatandaşıkaptırdı. Hatta zaman zamanbile gerisine düşüp 3. forvet konumuna geliyor. Bu durum, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini yeniden planlamasına neden oldu.Giroud’nun menaceriyöneticileriyle görüşüp, “yer almak için düzenli oynamak istiyor. Bu şansıbulamayacaksa ocakta ayrılmayı planlıyor” sözleriyle rest çekti.de bu gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.Golcü oyuncunun adı İngiltere’den takımlarla anılsa da, “Giroud’yu ben de istiyorum ama eşi Jeniffer yüzünden İngiltere’de Londra’dan başka bir şehirde yaşayamaz” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Lacivertliler’in, 2019’deile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.