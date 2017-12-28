Fenerbahçe'nin gözdesi Giroud

Tottenham’ın Vincent Janssen
konusunda çıkardığı kriz, yönetimin transferdeki önceliklerini değiştirdi. Sol bek ve orta saha arayışları devam etse de forvet için de alternatif belirlemek için kolları sıvandı. Gündeme dünyaca ünlü bir golcünün ismi girdi: Olivier Giroud
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Fransız yıldız, Arsenal
’da formayı vatandaşı Lacazette’e
kaptırdı. Hatta zaman zaman Welbeck’in
bile gerisine düşüp 3. forvet konumuna geliyor. Bu durum, 31 yaşındaki futbolcunun kariyerini yeniden planlamasına neden oldu.
MENAJERİ RESTİ ÇEKTİ
Giroud’nun menaceri Michael Manuello, Arsenal
yöneticileriyle görüşüp, “Giroud, Dünya Kupası’nda
yer almak için düzenli oynamak istiyor. Bu şansı Arsenal’de
bulamayacaksa ocakta ayrılmayı planlıyor” sözleriyle rest çekti. Fenerbahçe’nin
de bu gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.
ÖNCE KİRALIK SONRA...
Golcü oyuncunun adı İngiltere’den takımlarla anılsa da Everton Menaceri Sam Allardyce
, “Giroud’yu ben de istiyorum ama eşi Jeniffer yüzünden İngiltere’de Londra’dan başka bir şehirde yaşayamaz” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Lacivertliler’in, 2019’de Arsenal
ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki golcüyü satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği iddia edildi.
Erdinç Şahin