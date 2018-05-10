Fenerbahçe'nin ilk hedefi Badou Ndiaye

Fenerbahçe
transfer sezonunu hareketli geçireceğinin sinyallerini vermeye başladı. Sarı-Lacivertli kulübün transferdeki ilk hedefinin sezon ortasında Galatasaray'dan Stoke City'ye
transfer olan Senegalli
orta saha oyuncusu Badou Ndiaye
olduğu öğrenildi. Ndiaye, 16 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR
Ndiaye'nin sözleşmesinde takımının küme düşmesi durumunda bedelsiz kiralanabileceğine dair madde bulunuyor. Fenerbahçe, bu maddeyi işleterek Ndiaye'yi ücret ödemeden kiralamak istiyor.
G.SARAY'DAN SORUNLU AYRILDI
Ndiaye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması durumunda ilk tercihinin eski kulübü Galatasaray
olacağı ifade edilse de Stoke City'ye transferinde kampı terkettiği için Terim'in sıcak bakmayacağı belirtiliyor.
FENERBAHÇE ÇOK AVANTAJLI...
Fenerbahçe'nin Badou Ndiaye
transferinde hem avantajlı hem de çok istekli olduğu ve işi şansa bırakmamak için girişimlerine şimdiden başladığı da gelen haberler arasında...
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Erdinç Şahin