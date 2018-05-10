Fenerbahçe'nin ilk hedefi Badou Ndiaye

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE VAR

G.SARAY'DAN SORUNLU AYRILDI

FENERBAHÇE ÇOK AVANTAJLI...

Erdinç Şahin

transfer sezonunu hareketli geçireceğinin sinyallerini vermeye başladı. Sarı-Lacivertli kulübün transferdeki ilk hedefinin sezon ortasındatransfer olanorta saha oyuncusuolduğu öğrenildi. Ndiaye, 16 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.Ndiaye'nin sözleşmesinde takımının küme düşmesi durumunda bedelsiz kiralanabileceğine dair madde bulunuyor. Fenerbahçe, bu maddeyi işleterek Ndiaye'yi ücret ödemeden kiralamak istiyor.Ndiaye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması durumunda ilk tercihinin eski kulübüolacağı ifade edilse de Stoke City'ye transferinde kampı terkettiği için Terim'in sıcak bakmayacağı belirtiliyor.transferinde hem avantajlı hem de çok istekli olduğu ve işi şansa bırakmamak için girişimlerine şimdiden başladığı da gelen haberler arasında...