Fenerbahçe'nin istediği Gabriel Paletta Çin'e gitti!

Ocak ayı transfer döneminde adı Fenerbahçe
'yle birlikte anılan Milan
'ın stoperi Gabriel Paletta
, Çin Süper Ligi
ekiplerinden Jiangsu Sunning
'e transfer oldu.
Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun Çin kulübüne transferi Jiangsu Sunning
'in resmi kanalları vasıtasıyla duyuruldu.
2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilen İtalyan stoperin kontratına ilişkin detaylarsa henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Boca Juniors
, Liverpool
ve Parma
gibi önemli takımların da formasını giymişti.
Erdinç Şahin