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Fenerbahçe'nin istediği Gabriel Paletta Çin'e gitti!

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Milan'ın stoperi Gabriel Paletta, resmen Jiangsu Sunning kulübüne transfer oldu.

Fenerbahçe'nin istediği Gabriel Paletta Çin'e gitti!
Ocak ayı transfer döneminde adı Fenerbahçe'yle birlikte anılan Milan'ın stoperi Gabriel PalettaÇin Süper Ligi ekiplerinden Jiangsu Sunning'e transfer oldu.

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun Çin kulübüne transferi Jiangsu Sunning'in resmi kanalları vasıtasıyla duyuruldu.

2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilen İtalyan stoperin kontratına ilişkin detaylarsa henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Boca JuniorsLiverpool ve Parma gibi önemli takımların da formasını giymişti.

 


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