Fenerbahçe'nin istediği Gabriel Paletta Çin'e gitti!

Erdinç Şahin

Ocak ayı transfer döneminde adı'yle birlikte anılan'ın stoperiekiplerinden'e transfer oldu.Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun Çin kulübüne transferi'in resmi kanalları vasıtasıyla duyuruldu.2 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilen İtalyan stoperin kontratına ilişkin detaylarsa henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.Tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha öncevegibi önemli takımların da formasını giymişti.