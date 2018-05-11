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Fenerbahçe’nin rakibi Yakın Doğu Üniversitesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Çukurova Basketbol, evinde ağırladığı Yakın Doğu Üniversitesi’ne 76-66 yenildi. Bu sonuçla seride durumu 3-1’e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu

11 Mayıs 2018, Cuma 21:19
Fenerbahçe’nin rakibi Yakın Doğu Üniversitesi
Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan misafir takım Yakın Doğu Üniversitesi, ilk periyotu 20-14 önde bitirdi. Maçın ikinci periyotu ise kıran kırana geçti.

Bu periyotta aradaki sayı farkını 12’lere kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi, son 3 dakika yediği üst üste sayılarla aradaki farkı koruyamadı ve devreyi 38-36 önde tamamladı.


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Maçın 3. periyotunda ise iyi oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Çukurova Basketbol, maçta ilk kez öne geçti ve bu periyota 59-57 önde girdi.

Maçın son periyotunda ise oyuna ağırlığı koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Yakın Doğu Üniversitesi, maçı 76-66 kazandı. Bu sonuçla seride durumu 3-1’e getiren Yakın Doğu Üniversitesi, finalde Fenerbahçe’nin rakibi oldu.


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