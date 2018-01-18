Fenerbahçe'nin Şilili oyuncusu Isla'dan açıklamalar



'FENERBAHÇE'NİN JUVENTUS'TAN EKSİK KALIR HİÇBİR YANI YOK'



'FENERBAHÇE'YE GELME KARARIMDAN DOLAYI KESİNLİKLE PİŞMANLIK DUYMUYORUM'

Haber Merkezi

Sarı-lacivertli ekibe transfer olma sürecini anlatan 29 yaşındaki oyuncu, 'İlk haberi Şili'deyken aldım.Menajerim beni aradı ve 'Fenerbahçe'den bir telefon aldım ve seni kesinlikle istiyorlar.' dedi. Ben, 'Fenerbahçe beni nasıl isteyebilir? Zaten 3-4 sağ beki var.' dedim.Menajerimin cevabı bana şu şekilde oldu: 'Fenerbahçe Teknik Direktörü seni kesinlikle burada görmek istiyor, başka bir yolu yok. Sana güveniyor ve seni buraya getirmek istiyor.' Şu anda buradayım ve Fenerbahçe'nin Juventus'tan eksik kalır hiçbir yanı yok.Tesisler açısından, takım olarak, taraftar olarak, stat olarak olsun ve bunun yanında olağanüstü güzelliği olan bir şehirde yaşıyorum İstanbul’da. Samimi bir şekilde söyleyebilirim ki Fenerbahçe'ye gelme kararımdan dolayı kesinlikle hiçbir pişmanlık duymuyorum" dedi.Isla, en mutlu olduğu anın Şili ile kazandığı Copa America, en zor anının ise yaşadığı diz sakatlığı olduğunu da sözlerine ekledi.