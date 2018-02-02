Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza

KUPA TAMAM SIRA LİGDE

ŞİMDİ DE HASAN ALİ!

Erdinç Şahin

Sakatlıklar nedeniyle çaresiz kalan, özellikle stoperde kimi oynatacağını bilemez hale gelmişti.ve’ın sakat olması nedeniyle tek stoperkaldı.Bunun için demaçında Rus yıldızın yanındayer aldı. Sakatlar iyileşmediği için Topal-Josef ikilisinden birini yine stopere çekmek zorunda kalacak olan Kocaman’ın bu defa o bölgede Souza’yı alması bekleniyor. Ön liberoda Topal’ın yanına iki genç oyuncusundan birini monte etmeyi düşünen Kocaman,ilearasında karar verecek.20. hafta maçında’nda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’da başladı. Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği ile yarın ligde oynayacağı maça da sıkıntılı çıkacak. Sarı-Lacivertliler’de sakatların çokluğu zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman’ın elini kolunu bağlamış durumda. Yapılan yoğun tedavilere rağmen Giuliano, Şener Özbayraklı, Luis Neto, Vincent Janssen, Martin Skrtel ve Yiğithan Güveli iyileşip takıma katılamadılar. böyle olunca da yarınki maçta forma giyemeyecekler. Yıldız futbolcunun Gençlerbirliği karşısında oynaması beklenmiyor.