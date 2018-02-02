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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın sakatlıklar sebebiyle bu kez de Josef de Souza'ya stoper bölgesinde görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni stoperi Josef de Souza
Sakatlıklar nedeniyle çaresiz kalan Aykut Kocaman, özellikle stoperde kimi oynatacağını bilemez hale gelmişti. SkrtelNeto ve Yiğithan’ın sakat olması nedeniyle tek stoper Roman Neustadter kaldı.

Bunun için de Trabzonspor maçında Rus yıldızın yanında Mehmet Topal yer aldı. Sakatlar iyileşmediği için Topal-Josef ikilisinden birini yine stopere çekmek zorunda kalacak olan Kocaman’ın bu defa o bölgede Souza’yı alması bekleniyor. Ön liberoda Topal’ın yanına iki genç oyuncusundan birini monte etmeyi düşünen Kocaman, Oğuz Kaan ile Eljif Elmas arasında karar verecek.
 

KUPA TAMAM SIRA LİGDE


Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta maçında Ülker Stadı’nda yarın Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden dün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’da başladı. Akın Çorap Giresunspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
 

ŞİMDİ DE HASAN ALİ! 


Fenerbahçe, Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği ile yarın ligde oynayacağı maça da sıkıntılı çıkacak. Sarı-Lacivertliler’de sakatların çokluğu zorlu maçlar öncesinde teknik direktör Aykut Kocaman’ın elini kolunu bağlamış durumda. Yapılan yoğun tedavilere rağmen Giuliano, Şener Özbayraklı, Luis Neto, Vincent Janssen, Martin Skrtel ve Yiğithan Güveli iyileşip takıma katılamadılar. böyle olunca da yarınki maçta forma giyemeyecekler. Yıldız futbolcunun Gençlerbirliği karşısında oynaması beklenmiyor.

Habertürk


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