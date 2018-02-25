Fenerbahçe’nin yenilmezlik serisi sona erdi



21 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı maçta Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederken, bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin de 21 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.Ligde son yenilgisini 29 Eylül’de Akhisar deplasmanında alan Fenerbahçe’nin 15 maçtır bileği bükülmezken, sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası’nda da oynadığı 6 maçtan galibiyetle ayrılmıştı.21 maçtır rakiplerine kaybetmeyen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında mücadeleye iyi başlayıp 8. dakikada öne geçse de, ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 kaybetti.