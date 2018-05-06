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Fenerbahçe Nuri Şahin için girişimlere başladı

Fenerbahçe sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Nuri Şahin'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı

Fenerbahçe Nuri Şahin için girişimlere başladı
Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı- Lacivertli kulüpten sürpriz bir atak geldi. Fener yönetiminin, sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılacak olan Nuri Şahin'in menajeri ile temasa geçtiği ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.


FENER'E PRENSİPTE "EVET" DEDİ


Daha önce Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakmayan Nuri Şahin'in de bu fikrini değiştirdiği, Fenerbahçe'ye prensipte 'Evet' dedeği belirtildi. 1 yıllık sözleşmesi bulunan Nuri için kulübü ile de görüşülecek.


MALİYETİ YÜKSEK OLMAYACAK


Dortmund'un Nuri Şahin'in ayrılmasına onay verdiği için Fenerbahçe'nin Alman kulübüne yüksek bir bonservis ücreti ödemesi beklenmiyor. 30 yaşındaki Nuri Şahin orta sahada görev yapıyor.


GERÇEK YERİ ORTA SAHANIN ORTASI


Orta sahanın ortası, ön libero ve zaman zaman da 10 numaralı bölgede forma giyen Nuri Şahin 52 kez A Milli Takım forması giydi. Nuri Şahin Dortmun'dan önce 1 sezon da Real Madrid forması da giymişti.


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