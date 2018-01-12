Fenerbahçe Ozan Tufan ve Fernandao'nun bonservisini belirledi

FERNANDAO'YA 4 TALİP VAR

ARAP ÜLKELERİNE GİTMEK İSTEMİYOR

Erdinç Şahin

Ligde şampiyonluk mücadelesi verenkampında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kadroda düşünmediği oyuncuları paraya çevirerek gereken transferleri yapmayı planlıyor.Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör’ın gözünden düşenveiçin bonservis rakamlarını belirledi. Kanarya, 30 yaşındaki Brezilyalı golcü için 3 milyon euro bonservis ücreti istiyor. 22 yaşındaki orta saha içinse belirlenen rakam 8 milyon euro. Sarı-Lacivertliler iki oyuncu için gelen sözlü teklifleri masaya yatırdı. Ancak hemiçin belirlenen rakamlara henüz ulaşılamadı.F.Bahçe’de yabancı transferi için bir yabancının kadrodan çıkarılması gerekiyor. Bu konu üzerine birçok kulüp Fernandao’ya talip oldu. Ancak kimse Sarı-Lacivertliler’in istediği 3 milyon euro bonservis bedelini ödemeye sıcak bakmıyor. Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor ve Yeni Malatya, Brezilyalı futbolcuyu kiralamak istiyor. Ancak bu kulüpler futbolcunun yıllık ücretini karşılamakta zorlanıyor. Bülent Uygun’un çalıştırdığı Al Gharafa kulübü de Brezilyalı’yı isteyen kulüplerden. Daha önce ülkesi takımlarından Cruzeiro’nun da talip olduğu futbolcu Kanarya’da kalmıştı. 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonu bitiyor.Sarı-Lacivertliler, 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Bursaspor’dan kadrosuna kattığı Ozan Tufan için ise 8 milyon euroluk bir bedel talep ediyor. Bu rakamlara Arap ülkelerinden gelen teklifler yaklaşabiliyor. Ancak Ozan kesinlikle kariyerine Arap ülkelerinde devam etmek istemiyor. İspanya’dan Deportivo ve Real Sociedad takımları 22 yaşındaki oyuncu ile yakından ilgileniyor. Belçika’dan Anderlecht sezon başında genç oyuncuyu istemişti ancak şu anda gündemde değil. Ozan Tufan’ın Kanarya ile kontratı ise 30 Haziran 2020 yılında bitiyor.