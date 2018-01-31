Fenerbahçe Paletta'yı almaya gitti

JANSSEN'E VEDA EDİLİYOR

RANOCCHIA DA ÖNERİLDİ

Erdinç Şahin

Sarı-Lacivertliler,’ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını stoper takviyesine yoğunlaştırdı. Gündemdevevardı. Ancak bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması, kiralanmaya sıcak bakmamaları gibi nedenlerle alternatif arayışları başladı., 1 numaralı hedef olarak belirlendi. Tecrübeli stoperin işini bitirmek için’ya çıkarma yaptı. Dün’da bir araya geldi. Görüşmede tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi.Kontenjanda yer açmak için’in kontratının feshedilmesi çalışmalarına başlandı. Bunun gerçekleşmesinin ardından’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantin asıllı İtalyan stoperi düşük bir bedelle kadrosuna katıp, 1.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Stoper transferi için soluğu’da alanyöneticilere farklı oyuncular da teklif edildi. Bunlardan biri deforması giyentransferi sonrasıgözden çıkarttığı 29 yaşındaki futbolcu kiralık olarak önerildi. Ancak Sarı- Lacivertliler önceliği’ya verdiği için bu teklif rafa kaldırıldı.’yı almak istemişti.