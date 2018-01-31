Fenerbahçe Paletta'yı almaya gitti

Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman
’ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını stoper takviyesine yoğunlaştırdı. Gündemde Eliaquim Mangala
, Gustavo Gomez
ve Daniele Rugani
vardı. Ancak bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması, kiralanmaya sıcak bakmamaları gibi nedenlerle alternatif arayışları başladı.
Gabriel Paletta
, 1 numaralı hedef olarak belirlendi. Tecrübeli stoperin işini bitirmek için Fenerbahçeli yetkililer, Milano
’ya çıkarma yaptı. Dün Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Paletta ve Sarı-Lacivertli yöneticiler, Casa Milan
’da bir araya geldi. Görüşmede tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi.
JANSSEN'E VEDA EDİLİYOR
Kontenjanda yer açmak için Janssen
’in kontratının feshedilmesi çalışmalarına başlandı. Bunun gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe
’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantin asıllı İtalyan stoperi düşük bir bedelle kadrosuna katıp, 1.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
RANOCCHIA DA ÖNERİLDİ
Stoper transferi için soluğu Milano
’da alan Fenerbahçeli
yöneticilere farklı oyuncular da teklif edildi. Bunlardan biri de İnter
forması giyen Andrea Ranocchia. Lisandro Lopez
transferi sonrası İnter’in
gözden çıkarttığı 29 yaşındaki futbolcu kiralık olarak önerildi. Ancak Sarı- Lacivertliler önceliği Paletta
’ya verdiği için bu teklif rafa kaldırıldı. Mancini, Galatasaray’ın başındayken Ranocchia
’yı almak istemişti.
Erdinç Şahin