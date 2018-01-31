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Fenerbahçe Paletta'yı almaya gitti

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, yaptığı son açıklamada 'transfer yapılacaksa stoper transferi yapılacak' sözlerini sarf etmişti. Sarı lacivertlilerden sürpriz bir stoper atağı geldi. Kanarya, Milan'da forma giyen Paletta'yı bugün bitirmek için yoğun çalışma içerisinde...

Fenerbahçe Paletta'yı almaya gitti
Sarı-Lacivertliler, Aykut Kocaman’ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını stoper takviyesine yoğunlaştırdı. Gündemde Eliaquim MangalaGustavo Gomez ve Daniele Rugani vardı. Ancak bu oyuncuların maliyetlerinin yüksek olması, kiralanmaya sıcak bakmamaları gibi nedenlerle alternatif arayışları başladı.

Gabriel Paletta, 1 numaralı hedef olarak belirlendi. Tecrübeli stoperin işini bitirmek için Fenerbahçeli yetkililer, Milano’ya çıkarma yaptı. Dün Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Paletta ve Sarı-Lacivertli yöneticiler, Casa Milan’da bir araya geldi. Görüşmede tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi.
 

JANSSEN'E VEDA EDİLİYOR


Kontenjanda yer açmak için Janssen’in kontratının feshedilmesi çalışmalarına başlandı. Bunun gerçekleşmesinin ardından Fenerbahçe’nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantin asıllı İtalyan stoperi düşük bir bedelle kadrosuna katıp, 1.5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
 

RANOCCHIA DA ÖNERİLDİ


Stoper transferi için soluğu Milano’da alan Fenerbahçeli yöneticilere farklı oyuncular da teklif edildi. Bunlardan biri de İnter forması giyen Andrea Ranocchia. Lisandro Lopez transferi sonrası İnter’in gözden çıkarttığı 29 yaşındaki futbolcu kiralık olarak önerildi. Ancak Sarı- Lacivertliler önceliği Paletta’ya verdiği için bu teklif rafa kaldırıldı. Mancini, Galatasaray’ın başındayken Ranocchia’yı almak istemişti.


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