Fenerbahçe - Real Madrid finali hangi kanalda, saat kaçta?

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'un ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris'i mağlup ederek üst üste üçüncü sezonunda da final oynama şansını elde etti. Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi CSKA Moskova’yı 92-83 mağlup eden İspanyol ekip Real Madrid oldu. İki takım bu akşam Belgrat'ta EuroLeague Final-Four final maçında karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Fenerbahçe rakibini yenerek adını bir kez daha tarihe yazdırmak istiyor.

Fenerbahçe Doğuş - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

THY Avrupa Ligi Final-Four'da CSKA Moskova'yı 92 -83 mağlup eden Real Madrid, Fenerbahçe Doğuş'un finaldeki rakibi oldu. Bu akşam Stark Arena'da oynanacak final mücadelesi bu akşam TSİ 21:00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE DOĞUŞ TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

EuroLeague'de üst üste 3. kez finale kalan Fenerbahçe Doğuş, yarın İspanya’nın Real Madrid takımını yenerek Avrupa şampiyonluğu unvanını korumaya çalışacak. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ın ev sahipliğinde Stark Arena’da düzenlenen organizasyonun ilk maçında dün Litvanya’nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıkan sarı-lacivertli takım, gözünü bir kez daha kupaya dikti. İlk kez 2014-2015 sezonunda Dörtlü Final’e kalan ve dördüncü olan Fenerbahçe Doğuş, 2015-2016’da ise ikinci sırada kalmıştı. Geçen sezon İstanbul’da kupayı alarak Türk basketbol tarihine geçen sarı-lacivertliler, bu gururu bir kez daha yaşamak için mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin rakibi ise Rus ekibi CSKA Moskova’yı 92-83 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid oldu.

REAL MADRİD BU SEFER FİNALDE RAKİP

Fenerbahçe Doğuş, 4. kez yer aldığı Final-Four'da 3. defa Real Madrid’le karşılaşacak. Tarihindeki ilk kez 2014-2015’te katıldığı Dörtlü Final’de sarı-lacivertliler, ilk maçta Real Madrid’le karşılaşmış ve rakibine yenilerek finale çıkamamıştı. Geçen sezon İstanbul’daki Final-Four'da bu iki takım ilk maçta karşı karşıya geldi. Bu sefer rakibini yenerek finale çıkan taraf sarı-lacivertliler olmuştu.Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid kozlarını bu sefer de finalde paylaşacak.

REAL MADRİD 18. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Doğuş’un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı. Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı. Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti.

16. RANDEVU

Finalde yarın karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak. Avrupa Ligi’nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid’in 8-7 üstünlüğü bulunuyor. Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

OBRADOVİC 10. ZAFERİ İSTİYOR

Fenerbahçe Doğuş’un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan’da almaya çalışacak. Avrupa Ligi’ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods’la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe’yle ise birer kez mutlu sona ulaştı.

Obradovic, SADECE 2 KEZ FİNAL KAYBETTİ

Obradovic’in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi’nde yer aldıkları 11 finalin sadece ikisini kaybetti. Toplamda 23. sezonunda 17. kez Dörtlü Final’de yer alan Obradovic, daha önce takımlarıyla 11 defa finale çıkma başarısı gösterdi. Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos’un başında Maccabi Tel Aviv’e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe’yle finalde Rus ekibi CSKA Moskova’ya 101-96 mağlup olmuştu.