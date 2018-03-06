Fenerbahçe rekora koşuyor!

EN KÖTÜ SAVUNMA SEZONU

Erdinç Şahin

Çok değil, bir kaç sene öncesine kadar, ligin tartışmasız en zorlu deplasmanlarından biriydi. Burada bırakın galibiyeti, puan alabilen her takım büyük bir sevinçle sahadan ayrılıyordu. Her geçen sezon Kadıköy performansı düşüşe geçti, bu sezon dibe vurdu. Fenerbahçe 12 iç saha maçında 12 puan bıraktı.Sarı-Lacivertliler özellikle savunma anlamında tam anlamıyla çöktü. Kanarya’nın daha önce Kadıköy’deki en kötü defans performansı, 23 golün yendiği 2003-04 sezonuydu. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, bu sezon 12 maç sonunda 19 rakamına ulaştı.Sarı-Lacivertliler sadecekarşısında kalesini kapatabildi.5 lig maçına daha çıkacak olan, bu sezon rekor kırabilir.