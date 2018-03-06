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Fenerbahçe rekora koşuyor!

Fenerbahçe 2003-04’te Kadıköy’de 23 gol yemişti. İç sahadaki en kötü savunma performansı olan bu istatistik, 19 gol yenilen bu sezonda kırılabilir.

Fenerbahçe rekora koşuyor!
Çok değil, bir kaç sene öncesine kadar Kadıköy, ligin tartışmasız en zorlu deplasmanlarından biriydi. Burada bırakın galibiyeti, puan alabilen her takım büyük bir sevinçle sahadan ayrılıyordu. Her geçen sezon Kadıköy performansı düşüşe geçti, bu sezon dibe vurdu. Fenerbahçe 12 iç saha maçında 12 puan bıraktı.
 

EN KÖTÜ SAVUNMA SEZONU


Sarı-Lacivertliler özellikle savunma anlamında tam anlamıyla çöktü. Kanarya’nın daha önce Kadıköy’deki en kötü defans performansı, 23 golün yendiği 2003-04 sezonuydu. Aykut Kocaman’ın öğrencileri, bu sezon 12 maç sonunda 19 rakamına ulaştı.

Sarı-Lacivertliler sadece Karabük ve Aytemiz Alanya karşısında kalesini kapatabildi. Kadıköy’de 5 lig maçına daha çıkacak olan Fenerbahçe, bu sezon rekor kırabilir.


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