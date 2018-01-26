Fenerbahçe resmen açıkladı: Janssen 6 hafta daha yok!

Erdinç Şahin

'ninkiraladığı6 hafta takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:“Futbolcumuzmaçında ayağına aldığı travma sonucunda kemikoluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literaturde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktorumuzilesağlık ekibi ve sponsor hastahanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR'ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir.”