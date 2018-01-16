Fenerbahçe Robin van Persie'nin lisansını iptal etti! (Eljif Elmas kadroda)

Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)

ROBİN VAN PERSİE'NİN YERİNE ELJİF ELMAS

FEYENOORD'LA ANLAŞTI

Erdinç Şahin

Türkiye Kupası'nda bu akşamile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Sarı-Lacivertli takımda 18 yaşındaki genç futbolcubu karşılaşmanın kadrosuna alındı. Eğer Aykut Kocaman şans verirse Eljif ilk kez Fenerbahçe forması giyecek.Sarı-lacivertli takımda Van Persie'nin lisansının iptal edildiği edildiği ve yerine Eljif Elmas'ın alındığı öğrenildi. Makedon oyuncu Eljif sezon başında Rabotnicki'den transfer edilmiş ancak 17 yaşında olduğu için linsans çıkartılamamıştı.’de geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcunin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.’a transferinin açıklanması beklenen’nin yeni formaları,ekibinin resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarında satışa çıkarıldı.formasının,taraftarlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve forma numarası belli olunca satışların daha da yükseleceği belirtildi.