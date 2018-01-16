Fenerbahçe Robin van Persie'nin lisansını iptal etti! (Eljif Elmas kadroda)

Fenerbahçe
Türkiye Kupası'nda bu akşam İstanbulspor
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-Lacivertli takımda 18 yaşındaki genç futbolcu Eljif Elmas
bu karşılaşmanın kadrosuna alındı. Eğer Aykut Kocaman şans verirse Eljif ilk kez Fenerbahçe forması giyecek.
Feyenoord Van Persie transferini açıkladı (Robin van Persie kimdir?)
ROBİN VAN PERSİE'NİN YERİNE ELJİF ELMAS
Sarı-lacivertli takımda Van Persie'nin lisansının iptal edildiği edildiği ve yerine Eljif Elmas'ın alındığı öğrenildi. Makedon oyuncu Eljif sezon başında Rabotnicki'den transfer edilmiş ancak 17 yaşında olduğu için linsans çıkartılamamıştı.
Eljif Elmas ve Robin van Persie beraber idman yaparken:
FEYENOORD'LA ANLAŞTI
Fenerbahçe
’de geldiği günden bu yana gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcu Robin van Persie”
nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
İşte Eljif Elmas'ın hazırlık maçı performası:
Fenerbahçe’den Feyenoord
’a transferinin açıklanması beklenen Robin van Persie
’nin yeni formaları, Eredivisie
ekibinin resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarında satışa çıkarıldı.
Robin van Pesie’nin
formasının, Hollandalı
taraftarlar tarafından büyük ilgi gördüğü ve forma numarası belli olunca satışların daha da yükseleceği belirtildi.
Erdinç Şahin