Fenerbahçe Robin van Persie'nin lisansını iptal etti

Fenerbahçe
Türkiye Kupası'nda bu akşam İstanbulspor
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertli takımda 18 yaşındaki genç futbolcu Eljif Elmas
bu karşılaşmanın kadrosuna alındı. Eğer Aykut Kocaman şans verirse Eljif ilk kez Fenerbahçe forması giyecek.
ROBİN VAN PERSİE'NİN YERİNE ELJİF ELMAS
Sarı-lacivertli takımda Van Persie'nin lisansının iptal edildiği edildiği ve yerine Eljif Elmas'ın alındığı öğrenildi. Makedon oyuncu Eljif sezon başında Rabotnicki'den transfer edilmiş ancak 17 yaşında olduğu için linsans çıkartılamamıştı.
Erdinç Şahin