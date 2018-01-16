Fenerbahçe Robin van Persie'nin lisansını iptal etti

ROBİN VAN PERSİE'NİN YERİNE ELJİF ELMAS

Erdinç Şahin

Türkiye Kupası'nda bu akşamile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertli takımda 18 yaşındaki genç futbolcubu karşılaşmanın kadrosuna alındı. Eğer Aykut Kocaman şans verirse Eljif ilk kez Fenerbahçe forması giyecek.Sarı-lacivertli takımda Van Persie'nin lisansının iptal edildiği edildiği ve yerine Eljif Elmas'ın alındığı öğrenildi. Makedon oyuncu Eljif sezon başında Rabotnicki'den transfer edilmiş ancak 17 yaşında olduğu için linsans çıkartılamamıştı.