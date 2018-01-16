Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Fenerbahçe Robin van Persie'nin lisansını iptal etti

Fenerbahçe, Robin van Persie'nin lisansını iptal etti. Elif Elmas, İstanbulspor maçının kadrosuna alındı.

16 Ocak 2018, Salı 14:51
Fenerbahçe Robin van Persie'nin lisansını iptal etti
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda bu akşam İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertli takımda 18 yaşındaki genç futbolcu Eljif Elmas bu karşılaşmanın kadrosuna alındı. Eğer Aykut Kocaman şans verirse Eljif ilk kez Fenerbahçe forması giyecek.
 

ROBİN VAN PERSİE'NİN YERİNE ELJİF ELMAS


Sarı-lacivertli takımda Van Persie'nin lisansının iptal edildiği edildiği ve yerine Eljif Elmas'ın alındığı öğrenildi. Makedon oyuncu Eljif sezon başında Rabotnicki'den transfer edilmiş ancak 17 yaşında olduğu için linsans çıkartılamamıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

15 Şubat tesadüfü! Ali Koç, Aziz Yıldırım...

15 Şubat tesadüfü! Ali Koç, Aziz Yıldırım...
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda?
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

İstanbulspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında

Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında
İkinci yarıda Denizlispor'a 3 takviye

İkinci yarıda Denizlispor'a 3 takviye
Daniel Sturridge Beşiktaş'ı kabul etti! Ama...

Daniel Sturridge Beşiktaş'ı kabul etti! Ama...
Cedi Osman: LeBron James ile oynamak büyük şans

Cedi Osman: LeBron James ile oynamak büyük şans
Dualar Göztepeli Yusuf Aklan için

Dualar Göztepeli Yusuf Aklan için
Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi

Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi
'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu

'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu
Braun Strowman, tonlarca ağırlıktaki tırı devirdi!

Braun Strowman, tonlarca ağırlıktaki tırı devirdi!