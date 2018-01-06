Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak

Erdinç Şahin

'e verilen arayıilçesine bağlısürdürenyarın'ta namağlup lider olanile hazırlık maçı oynayacak. Saat 18.00'de bir otelin spor tesislerinde oynanacak maç taraftara açık olacak.Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, "Geçen Kasım ayında oynananmaçı öncesibaşkanımızla Antalya'da bir araya geldik. O zaman kendisinden söz almıştık. Büyük Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı oynayacağız" dedi.