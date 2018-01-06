Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak

Süper Lig
'e verilen arayı Antalya'nın Serik
ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde
sürdüren Fenerbahçe,
yarın BAL 7'nci Grup
'ta namağlup lider olan Serik Belediyespor
ile hazırlık maçı oynayacak. Saat 18.00'de bir otelin spor tesislerinde oynanacak maç taraftara açık olacak.
Serik Belediye Başkanı Ak Partili Ramazan Çalık, "Geçen Kasım ayında oynanan Antalyaspor- Fenerbahçe
maçı öncesi Aziz Yıldırım
başkanımızla Antalya'da bir araya geldik. O zaman kendisinden söz almıştık. Büyük Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı oynayacağız" dedi.
Erdinç Şahin