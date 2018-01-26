Fenerbahçe Skrtel’i yetiştirmeye çalışıyor

JANSSEN, ADA’DA KONTROLDEN GEÇTİ

Erdinç Şahin

Haftanın maçında deplasmandaile karşılaşacak olanbu maçın hazırlıklarınıyaptığı antrenmanla sürdürdü.Gazete Habertürk’ün haberine göre, Sarı-Lacivertliler'dekarşısında sakatlanan ve o günden bu yana idmanlara katılamayandurumu can sıkıyor. Dünkü antrenmana da katılmayıp tedavi olan Slovak yıldız için sağlık heyeti yoğun çaba sarf ediyor. Skrtel'in durumu bugün yapılacak olan kontroller sonrasında netlik kazanacak.sezon başındakiraladığısezonun ilk yarısındaile deplasmanda oynanan karşılaşmada ayak baş parmağından sakatlanmıştı. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ve sağlık durumunu yakından takip edenekibinin doktorları, yaklaşık bir aydır forma giyemeyenoyuncuyu'ye çağırdı. Hafta başında gittiği Ada'da bir dizi kontrolden geçen 23 yaşındaki futbolcunun dün İstanbul'a döndüğü öğrenildi.