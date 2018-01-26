Fenerbahçe Skrtel’i yetiştirmeye çalışıyor

Haftanın maçında deplasmanda Trabzonspor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,
bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde
yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Gazete Habertürk’ün haberine göre, Sarı-Lacivertliler'de Göztepe
karşısında sakatlanan ve o günden bu yana idmanlara katılamayan Martin Skrtel'in
durumu can sıkıyor. Dünkü antrenmana da katılmayıp tedavi olan Slovak yıldız için sağlık heyeti yoğun çaba sarf ediyor. Skrtel'in durumu bugün yapılacak olan kontroller sonrasında netlik kazanacak.
JANSSEN, ADA’DA KONTROLDEN GEÇTİ
Fenerbahçe'nin
sezon başında Tottenham'dan
kiraladığı Vincent Janssen,
sezonun ilk yarısında Bursaspor
ile deplasmanda oynanan karşılaşmada ayak baş parmağından sakatlanmıştı. Futbolcunun bonservisini elinde bulunduran ve sağlık durumunu yakından takip eden Premier Lig
ekibinin doktorları, yaklaşık bir aydır forma giyemeyen Hollandalı
oyuncuyu İngiltere
'ye çağırdı. Hafta başında gittiği Ada'da bir dizi kontrolden geçen 23 yaşındaki futbolcunun dün İstanbul'a döndüğü öğrenildi.
Erdinç Şahin