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Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm söylendi

Akhisar ile oynanan maçta kupaya uzanamayan Fenerbahçe'de mücadele sonrası soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, soyunma odasında ciğer dürüm yedi

11 Mayıs 2018, Cuma 00:23
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Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.


CİĞER DÜRÜM SİPARİŞİ


Akhisarspor kupa sevincini yaşarken Fenerbahçe ise madalya seremonisinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu.

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildiği ve oyuncularla birlikte teknik heyetin yediği öğrenildi.

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