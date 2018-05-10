Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm söylendi
Akhisar ile oynanan maçta kupaya uzanamayan Fenerbahçe'de mücadele sonrası soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, soyunma odasında ciğer dürüm yedi
CİĞER DÜRÜM SİPARİŞİ
Akhisarspor kupa sevincini yaşarken Fenerbahçe ise madalya seremonisinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu.
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildiği ve oyuncularla birlikte teknik heyetin yediği öğrenildi.
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