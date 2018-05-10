Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm söylendi



CİĞER DÜRÜM SİPARİŞİ

Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesinde Fenerbahçe ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Akhisar güçlü rakibini 3-2 yendi ve tarih yazarak kupayı müzesine götürdü.Akhisarspor kupa sevincini yaşarken Fenerbahçe ise madalya seremonisinin ardından soyunma odasının yolunu tuttu.Alınan bilgilere göre Fenerbahçe soyunma odasına ciğer dürüm siparişi verildiği ve oyuncularla birlikte teknik heyetin yediği öğrenildi.