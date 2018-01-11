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Fenerbahçe tam gaz devam ediyor

Fenerbahçe, devre arasında yaptığı çalışmalarına yoğun yağışa rağmen devam etti

11 Ocak 2018, Perşembe 18:11
Fenerbahçe tam gaz devam ediyor
Süper Lig’in devre arasında Antalya’da hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe bugün yaptığı çalışmalarla devam etti. Yoğun yağış altında süren çalışmalarda futbolcuların istekli ve hırslı olması gözden kaçmadı.


FUTBOLCULARIN HIRSI GÖZLERDEN KAÇMADI


Teknik Direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda süren antrenmanlar düz koşu ile başladı. Sprint çalışmalarıyla devam eden antrenman top kapma çalışmalarıyla sonlandı.

Fenerbahçe’de daha önce sakatlıkları bulunan Dirar, Mehmet Ekici ve Elif Elmas antrenmana katılırken, sakatlıkları devam eden Janssen ve Souza ise salonda çalıştı.
 


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